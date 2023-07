Dass nämlich lang, manchmal Jahrtausende lang Tiefgefrorenes auf einmal an die Oberfläche kommt: Mammuts in Sibirien oder Ötzi in den Alpen machten Schlagzeilen. Und jüngst ein Riesen-Virus - was in der Mikrowelt der Viren eben ein Riese ist. Auf jeden Fall ist es das größte, das je studiert wurde. Man darf gespannt sein, was die Klimaerwärmung Forschern noch so alles an aufregenden Forschungsobjekten "vor die Füße spült".