Die Erde aus der Sicht von Außerirdischen

Am Ende des Gedankenexperiments ist gar nicht mehr erstaunlich, dass der Außerirdische uns "wie ein Mensch" vorkommt. Die ESA-Mission PLATO (planetare Transite und Oszillationen von Sternen) ist Bestandteil des Wissenschaftsprogramms "Kosmische Vision" für den Zeitraum 2015 bis 2025. Die Mission wird sich unter anderem mit der Frage befassen: Wie bilden sich Planeten, und wie entsteht Leben? So wird PLATO weitere Bausteine zur Erkenntnis beitragen, was uns mit extraterrestrischen Zivilisationen verbindet.