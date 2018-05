Astrophysiker verfolgen einen uralten Traum: alle im Universum wirkenden Kräfte in einer einzigen Formel zu vereinen. Meilensteine der Physik nähren die Hoffnung vieler, es könne gelingen.



"Bringen Sie mal was über die Weltformel. Wie ist der aktuelle Stand?" So lautete die schlichte Frage eines Zuschauers. Die Antwort ist eine Reise durch ein Kapitel Wissenschaftsgeschichte. Als James Clerk Maxwell die elektrische mit der magnetischen Kraft vereinte, schien es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch Gravitation, wie starke und schwache Kernkraft, mathematisch zusammenführen ließen. Schließlich hat all das seinen Ursprung im Urknall. Doch bis heute beißen sich Forscher die Zähne an dieser Aufgabe aus.