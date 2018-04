Wissen | Frag den Lesch - Heiße Zeiten: "echt cool"

In Klimaanlagen ist eine Substanz, deren Treibhauswirkung viel größer ist als das der gebannten FCKW. Wer es drinnen kühl haben will, heizt die Luft draußen womöglich kräftig weiter an. Und jetzt?