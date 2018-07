Leben auf dem Mars

Kein Planet unseres Sonnensystems fasziniert mehr als der Mars – die Erde einmal ausgenommen. Grund: Der Mars gilt als der einzige Planet, auf dem es einmal Leben gegeben haben könnte.



Das Hauptindiz: Vorkommen von Wasser. Zunächst wurden die Strukturen auf seiner Oberfläche als ausgetrocknete Wasserläufe interpretiert. Erosionsspuren wurden ausgemacht. Dann hieß es, man habe gefrorenes Wasser entdeckt.



Das Vorkommen von Wasser als unverzichtbares Lebenselixier regt die Phantasie der Experten an. Wenn es flüssig ist - oder einmal flüssig vorkam - könnte darin Leben entstanden sein.



Wie überzeugend sind die Argumente? Was ist Theorie, was Wunschdenken, was gesichertes Wissen? Harald Lesch stellt die Indizien auf den Prüfstand.