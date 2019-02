Kann man in die Zukunft schauen, wenn man die Vergangenheit studiert? "Aus der Geschichte lernen" ist eine Forderung, die oft zu hören ist. Doch ganz so einfach ist das nicht.



Die Rahmenbedingungen, die in der Vergangenheit den Lauf der Dinge mitbestimmten, lassen sich für die Zukunft nicht vorhersehen. Dennoch wagt Harald Lesch einen Ausblick auf das, was - vielleicht - kommen mag. Eine spekulative Reise in die Zukunft.