Wie navigiert man im Weltall?

So haben etwa die Polynesier mit ihrer ausgewiesenen Kenntnis der Sternwanderungen am Himmel einst Tausende Inseln besiedelt, die wie Stecknadeln im Ozean verteilt sind. Nur: Wenn man ins Weltall hinausreist, verlieren die Sternbilder ihren Wert für die Navigation. Mittendrin sind sie noch nicht einmal mehr zu erkennen. Doch es gibt weit draußen im Universum "Leuchttürme", die von festen Positionen aus mit hoher Präzision Signale senden: Pulsare. Ein Reisender zwischen den Welten geht daher nicht verloren, wenn er die Zeichen im All lesen kann.