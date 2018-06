Als Grund nennen Betroffene von Burnout fast alle Stress am Arbeitsplatz. Arbeit ist das Lebenselixier des modernen Menschen. Wir definieren uns über unseren Beruf und unsere Arbeit. Und die soll uns heute krank machen? Dabei arbeiten wir Deutschen heute so wenig wie nie zuvor. Zu Beginn der Industrialisierung, Mitte des 19. Jahrhunderts, war 16-Stunden-Akkordarbeit in den Fabriken die Regel. Durch den technischen Fortschritt, den die Industrialisierung mit sich brachte, schien sich die Welt plötzlich schneller zu drehen. Gleichzeitig gestaltete die elektrische Revolution das Leben angenehmer. Scheinbar. Denn schon zu jener Zeit klagten die Patienten des New Yorker Mediziners George Miller Beard vermehrt über ein rätselhaftes Unwohlsein. Beard machte dafür die Reizüberflutung der modernen Welt verantwortlich. Die neuartige Krankheit nannte er Neurasthenie. Zu Deutsch: Nervenschwäche. Tatsächlich war Neurasthenie Anfang des 20. Jahrhunderts die häufigste Krankheitsdiagnose in Europa.