Der Corona-Effekt: Chancen auf ein besseres Leben

Während des Lockdowns stiegen die Fallzahlen von Depressionen um mindestens ein Viertel an. Vor allem bei Menschen, die schon vorher depressive Phasen hatten, erhöhte sich das Risiko, an einer Depression zu erkranken. Das am meisten genannte Problem waren die fehlenden sozialen Kontakte. Umfragen zeigen, dass das Gefühl der Einsamkeit während der Covid-19-Pandemie in allen Altersgruppen zugenommen hat – allerdings nicht gleichmäßig: Vor der Pandemie waren besonders Menschen über 80 Jahren betroffen, gefolgt von den 18- bis 30-Jährigen. Doch während der Pandemie drehte sich das Verhältnis um: Jetzt leiden die Jüngeren am häufigsten unter Einsamkeit. Die Pandemiebedingungen scheinen sie besonders zu treffen. Forschende nehmen an, dass das Von-zu-Hause-Studieren und -Arbeiten dabei eine wichtige Rolle spielt. Denn oft ist ein Großteil der sozialen Kontakte an die Arbeit geknüpft.

Schon vor der Pandemie interessierten sich Forschende für den Einfluss von Einsamkeit auf Lebenserwartung und Krankheitsrisiko. Sie verglichen die Gesundheitsdaten von Menschen mit fehlenden sozialen Kontakten mit dem Durchschnitt der Bevölkerung – auf Basis von über 300.000 Personen.

Ihr Fazit: Einsamkeit über längere Zeiträume erhöht das Risiko für psychische und körperliche Erkrankungen wie Depression, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und verringert damit die Lebenserwartung. Einsamkeit stellt ein ähnlich hohes Risiko für die Gesundheit dar wie Rauchen und ist sogar bedeutender als Fettleibigkeit und Bewegungsmangel. Sollte sich Arbeit in Zukunft tatsächlich mehr in den digitalen Raum verlagern, muss dieses Risiko stärker in den Fokus der Forschung rücken und bei der Gestaltung unseres Arbeitsalltags mehr berücksichtigt werden.