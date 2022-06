Der Corona-Effekt: Freiheit dank Wissenschaft

Unterschiedliche Verläufe von COVID-19 alarmieren Forschende seit Beginn der Pandemie. Die Forschenden fahnden seither in den Daten weltweiter Genstudien nach Hinweisen. Auf Chromosom 3 finden sie schließlich einen verdächtigen Abschnitt: das Risikogen LZTFL1. Patienten mit schwerem Covid-Verlauf tragen überdurchschnittlich oft diese Genvariante. Sie steht im Verdacht, die Abwehrreaktion von Schleimhautzellen in der Lunge zu hemmen. Das Virus hätte so leichtes Spiel. Eine weitere Studie zeigt: Die Häufigkeit dieser Genvariante ist nicht überall gleich. In Afrika findet sich das Risikogen bei etwa zwei Prozent der Bevölkerung, in Europa tragen es etwa 15 Prozent und in Südostasien sind es sogar bis zu 60 Prozent.

Eine Erklärung, warum diese Genvariante so ungleich verteilt ist, finden Forschende in 50.000 Jahre alten Knochen – Neandertalerknochen. Hier lässt sich das Risikogen LZTFL1 nachweisen. Irgendwann muss dieses Neandertalergen einen Weg in das Erbgut unserer Vorfahren – des Homo Sapiens – gefunden haben. Vermutlich als diese vor rund 45.000 Jahren aus Afrika nach Europa einwanderten. Genuntersuchungen belegen, Homo Sapiens und Neandertaler müssen gemeinsamen Nachwuchs gezeugt haben: Bis zu drei Prozent der Gene heutiger Europäer stammen vom Neandertaler.

Ein Blick in die Gene könnte zukünftig dabei helfen, Risikogruppen gezielt zu identifizieren. Auch das ist eine Lehre aus der Pandemie, die hilft, unser aller Freiheit zu schützen.