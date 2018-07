Die Welt, in der wir uns bewegen, bestimmt unser Denken. Ob in der hektischen Stadt oder in der ruhigen Natur, alles wirkt. In einem psychologischen Experiment will man diese Wirkung entschlüsseln. Die Teilnehmer sollen zuerst etwas über ihre Wünsche und Ziele im Leben verraten. Wie wichtig ist ihnen Freundschaft im Vergleich zu Unabhängigkeit? Zählt Erfüllung im Beruf mehr als das Geld? Wie steht es mit Kleidung und Aussehen? Die eine Gruppe wird nun in den Wald geschickt. Sie hat keine andere Aufgabe, als die Natur auf sich wirken zu lassen. Die Ruhe des Waldes soll das Tagträumernetzwerk aktivieren.

Die andere Gruppe erlebt das Treiben der Großstadt. Das Gehirn muss ständig neue Eindrücke verarbeiten. Im Anschluss werden die Gruppen erneut zum Fragebogen gebeten. Sie erhalten genau die gleichen Fragen wie zu Beginn. Doch die Antworten haben sich verändert. Die Waldgruppe bekennt sich nun viel stärker als die Stadtgruppe zu Freundschaft, Zeit mit der Familie und Wachstum der eigenen Persönlichkeit. Eine Erklärung könnte das Tagträumernetzwerk liefern, das in der reizarmen Waldumgebung aktiviert wurde. Denn nur hier findet unterbewusst eine ständige Selbstreflektion statt. Unsere Ziele erscheinen in einem neuen Licht. Das Tagträumernetzwerk beflügelt unsere Kreativität und hilft, uns selbst zu verstehen. Wer keinen Wald vor der Haustür hat, der probiert es einfach mit ein wenig Langeweile.