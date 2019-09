Digitale Revolution: Die Zukunft des Lernens

Das Silicon Valley an der Westküste der USA gilt als zukunftsweisend für digitale Technologien, auch in der Bildung. Doch ausgerechnet hier hagelt es seit Neustem Proteste gegen die Computer-Welt in Schulen und Kindergärten. Eltern schließen sich zusammen und drängen darauf, dass der Einsatz digitaler Geräte massiv beschränkt oder sogar verboten wird. Ihre Sorge: die von den großen Konzernen Microsoft, Apple, Google und Co. angebotene Technik mache abhängig und behindere kreatives Denken. Wissenschaftler untersuchen, was an den Vorwürfen dran ist. Welche Folgen hat der Umgang mit digitalen Medien – und was lässt sich über die Auswirkungen auf das Gehirn herausfinden?