Vor einigen Jahren verzeichnete Philadelphia rückläufige Rekrutenzahlen für die US Armee. Um geeignete Kandidaten zu finden, griff man zu einem Trick: In einer Art „Spielhölle“, dem „Army Experience Center“, durfte jeder kostenlos spielen, er musste nur Name, Adresse, Geburtstag und Ausbildungsstand angeben. So wusste die Army genau, wer Interesse an einer Karriere als Soldat haben könnte. Eine wirkungsvolle Propaganda, denn die Zahlen in Philadelphia stiegen wieder. Heute braucht die Army kein Spielcenter mehr, sie nutzt den Spieltrieb junger Menschen, um sie bequem von zuhause aus zu rekrutieren. Ein Jugendlicher, der im Netz nach Spielmöglichkeiten sucht, stößt auf ein verlockendes, kostenloses Angebot: das Spiel „America’s Army“. Er übernimmt die Rolle eines Soldaten, wählt Waffen aus und spürt Feinde auf. Wie schnell er abdrückt oder wie treffsicher er ist - das sind die Daten, um die es tatsächlich geht. Inoffizielle Angaben deuten darauf hin, dass die US Armee diese Daten speichert und vielversprechende Spieler kontaktiert. Dann wäre das Spiel in Wahrheit ein Instrument, das Menschen in eine gewünschte Richtung lenkt – in Richtung „Army“.

Bildquelle: ZDF