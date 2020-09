Erde 2012: Das Interview

Dieses Jahrtausende alte Eis, aus dem die Eisberge entstehen, ist heute auf dem Rückzug. Die Bilder, die NASA & Co. aus dem Weltraum funken, zeigen deutlich: Nie zuvor ging das arktische Meereis so stark zurück wie in diesem Sommer. Das bedroht nicht nur die Tierwelt in der Arktis, sondern kann globale Folgen haben, weil es einen Rückkopplungseffekt erzeugt: Je weniger weiße Eisfläche die Sonnenstrahlung ins All reflektiert, desto wärmer wird es. Und je wärmer es wird, desto schneller schmilzt das Eis an den Polen. Zwar ist der Eisschild, der die Antarktis bedeckt, noch intakt, doch es mehren sich die Anzeichen, dass sich die Strömungsverhältnisse ändern könnten und es auch hier zu einem Rückgang des Küsteneises kommen kann.