Ernährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & No?

So genanntes Superfood wie Chia-Samen, Maca-Wurzeln und Goji-Beeren finden reißenden Absatz. 46 Millionen Euro Umsatz in Deutschland im Jahr 2017. Die Goji-Beere gilt als die Königin des Superfoods. Sie soll wahre Gesundheitswunder wirken. Angeblich stärkt sie das Immunsystem, lindert Schlafprobleme, hilft bei Augenkrankheiten, und ist das Mittel für bleibende Schönheit. Doch was ist dran an diesen Heilsversprechen?