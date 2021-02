Erregern auf der Spur: Die heikle Suche nach dem Ursprung

Ziel von Forschung ist, Infektionswege zum Ursprung zurückzuverfolgen. So ließen sich Strategien zum Schutz vor neuen Pandemien entwickeln. Es sind nicht nur Fledertiere, die krank machende Keime übertragen. Harald Lesch spricht mit Forschenden über die aktuellen Ergebnisse der Erkundungen in China und zeigt, wie man in Zukunft den Sprung vom Tier über die Artengrenze zum Menschen verhindern könnte – und damit vielleicht auch künftige Pandemien.