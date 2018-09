Feinstaub ist nicht gleich Feinstaub

PM 10 Teilchen sind mit blosem Auge nicht erkennbar. Sie können über den Kehlkopf bis tief in die Lunge gelangen.

Die größeren PM 10 Teilchen bleiben weitgehend schon in den Nasenhärchen oder auf dem Weg in die Lunge hängen, was dort zu einer vermehrten Schleimbildung führen kann. Partikel dieser Größe entstehen meistens mechanisch – etwa durch Abrieb in der Landwirtschaft, wie auch im Verkehr von Reifen und Bremsen. Dabei setzen sie sich relativ schnell wieder am Boden ab.

Kleinere Partikel dagegen, kleiner als 2,5 Mikrometer, gelangen bis tief in Bronchienverästelungen und Lungenbläschen. Sie können dort Reizungen und Entzündungen verursachen. Diese PM 2,5 Teilchen entstehen durch chemische Reaktionen der Abgase mit anderen Bestandteilen in der Luft. Aus Stickstoffdioxid, wenn es zum Beispiel mit Ammoniak aus Abgasen reagiert, entsteht sogenannter „sekundärer“ Feinstaub. Diese sehr leichten Teilchen können sich über Stunden, teilweise Tage in der Luft halten.