Fische - mehr als nur fette Beute

Noch bis in die 1970er Jahre waren Flussaale weitverbreitet. Seitdem ist ihr Bestand um fast 98 Prozent geschrumpft. Forscher vermuten, dass eine Vielzahl an Bedrohungen den weltweit einzigen Bestand des europäischen Flussals dezimieren. Denn sein komplexer Lebenszyklus macht ihn sehr verletzlich. Einmal im Leben tritt jeder ausgewachsene Flussaal eine Reise von über 5.000 Kilometern an: von den Flüssen Europas bis in die Karibik, den einzigen Ort, an dem er sich paart. Seit den 1970er Jahren gelangen jedoch nur noch knapp zwei Prozent der Larven an die europäischen Küsten. Wissenschaftler rätseln über den extremen Schwund im Meer: Ist vielleicht schon das Leben der Larven durch Veränderungen der klimatischen Bedingungen im Atlantik bedroht? Forscher vermuten, dass eine Vielzahl an Bedrohungen vor allem im Süßwasser liegen, dort, wo sie nach der Ozeanreise ihre Entwicklung bis zum ausgewachsenen Aal üblicherweise beenden. Schadstoffe in den Gewässern können zu einer gestörten Entwicklung von Jungaalen führen. Vor allem die zahlreichen Verbauungen und Kraftwerke an Flüssen können zur tödlichen Falle werden. Und Forscher vermuten noch folgendes: Den illegalen Handel nach Asien. Die Aale werden vor den Küsten Europas abgefischt und – trotz europäischen Exportverbot – vor allem nach China und Japan transportiert. Die Nachfrage nach Aal ist in Asien groß und kann über den heimischen japanischen Aal längst nicht mehr gedeckt werden.

Das Aussterben des europäischen Flussaals hat komplexe Ursachen. Der künstliche Besatz erscheint momentan für manche eine Lösung, ist aber nur mit den Wildbeständen des Aals durchzuführen und somit keine langfristige Lösung. Denn: Den Aal kann man im Gegensatz zu manch anderem Fisch nur mästen und nicht aus dem Ei züchten.