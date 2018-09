Fremdgesteuert - die Macht der Erinnerung

Täglich strömen tausende Eindrücke auf uns ein, eine Informationsflut, die unser Gehirn permanent überlastet. Wir müssen vergessen, um uns überhaupt an etwas erinnern zu können. Doch wie fällt unser Gehirn die Entscheidung, was wichtig und was unwichtig ist? Traumatische Erlebnisse hinterlassen tiefe Spuren. Neuste Technologien könnten in Zukunft helfen, solche Erlebnisse besser hinter sich zu lassen.