Fürchtet Euch! Was Angst mit uns macht

Angst kann nachhaltige Veränderungen im Gehirn hervorrufen, kann sich stofflich manifestieren. Wird das Gefühl womöglich sogar an nachfolgende Generationen weitergegeben? Der relativ neue Forschungszweig der Epigenetik untersucht, wie die Muster der An- und Abschaltung von Genen die Prozesse, mit denen das Gehirn auf Angst reagiert, selbst nachfolgende Generationen beeinflussen könnten. So gibt es unter Experten den Verdacht, dass selbst die Gräuel der Weltkriege noch heute in uns wirken.