Gesunde Kranke? Im Netz der Diagnostik

„Wearables“, kleine Computer, die man am Körper trägt, erfassen eine Vielzahl von Vitaldaten. Dennoch sind die meisten Wearables Fitness- und keine Medizinprodukte. Denn medizinisch präzise und vor allem lückenlos kann man die Körperfunktionen damit nicht überwachen. Anders die sogenannten Medical Grade Wearables: Diagnostik zum Anziehen. Die Technologie, die in dem Textil steckt, entwickeln Christian Hofman und sein Team am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen. Das Ziel der Forschenden: Herzfrequenz und Herzrhythmus sollen über Wochen bis Monate in allen Lebenssituationen lückenlos erfasst werden. Bislang brauchte man dafür eine Einheit aus Elektroden, störenden Kabeln und einem Recorder. Für das Textil haben die Forschenden spezielle Trocken-Elektroden entwickelt. Sie ermöglichen die Aufnahme und Weiterleitung elektrischer Signale. Zur Überwachung der Herzaktivität misst das Medical Wearable das EKG über drei Kanäle. Für den perfekten Sitz schweißen die Forschenden die Elektroden fest an das Textil. Anstelle von Kontaktgel für die Leitfähigkeit reicht die Berührung mit der Haut – die Elektroden befeuchten sich so quasi selbst.

Das textile EKG arbeitet ähnlich medizinisch präzise wie das mobile EKG. Versteckte Herzrhythmusstörungen könnte man damit früh detektieren. Ohne störende Kabel lässt sich so die Aktivität des Herzens rund um die Uhr überwachen. Das textile EKG ist sogar waschbar. Und die sensiblen Gesundheitsdaten? Wer die erhält, sollen die User*innen selbst entscheiden. Die Informationen werden zumindest nicht automatisch an einen Server geleitet. Anders bei vielen Wearables aus dem Fitnessbereich.