Goldrausch in der Tiefsee

Nur Länder, nicht aber Firmen, erhalten Lizenzen. Zu den Lizenznehmern gehört inzwischen auch der winzige Inselstaat Nauru. Der Hintergrund: Konzern Nautilus Minerals trat an Nauru heran, um gemeinsam eine Lizenz zu beantragen. Bodenschätze haben den Insulanern bereits einmal Wohlstand gebracht. Vor weniger als 40 Jahren gehörte Nauru zu den reichsten Staaten der Welt. Aber der Geldsegen hing an einer einzigen Ressource: den reichsten Phosphatvorkommen der Welt. Seit dem Jahr 2000 sind die Vorkommen nun fast vollständig ausgebeutet. Es folgte der wirtschaftliche Absturz. Mittlerweile hat sich der Inselstaat aus dem Vertrag mit Nautilus gelöst und will in Eigenregie Manganknollen fördern. Experten bezweifeln, dass das kleine Land das technische Know-How besitzt. Denn das hat nur, wer an den neuesten Entwicklungen Teil hat.