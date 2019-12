Klima im Wandel - Keiner stirbt für sich

Eine der deutlichsten Folgen der globalen Erwärmung: Das Eis in der Arktis wird immer dünner. Es schrumpft schnell und erneuert sich nicht mehr wie früher. Und das hat Auswirkungen auch auf unser Wetter: Extreme Hitzeperioden bei uns in Europa, aber auch in Alaska, Grönland, auf Spitzbergen und in Sibirien. In Sibirien wurden inzwischen Hitzerekorde erreicht. Was dort geschieht, betrifft auch uns. Das Auftauen des Permafrostbodens könnte die globalen Veränderungen nochmals stark beschleunigen und die globale Erwärmung unwiderruflich befeuern.