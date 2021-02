Impfen - Wettlauf mit dem Virus

Einige Varianten von Sars-COV-2 stehen unter Verdacht, gefährlicher als die bisher virulenten Formen zu sein. Derzeit besonders im Fokus: B.1.1.7. Die Variante, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde, lässt die Zahl der Infizierten dramatisch steigen. Trotz hartem Lockdown – die Form breitet sich in England rasant aus. Nach Angaben der WHO wurde B.1.1.7 mittlerweile in rund 60 Ländern, darunter auch in Deutschland. Doch was macht das Virus so erfolgreich? Viren mutieren das ist ihre Natur. Wenn ein Virus mithilfe seiner Spikeproteine eine Wirtszelle kapert, lässt es sein Erbgut vervielfältigen. In diesem Prozess schleichen sich immer wieder Fehler ein, neue Varianten mit kleinen Änderungen entstehen. Solche Veränderungen erfolgen sporadisch und werden im Schnitt zweimal pro Monat identifiziert. Meist bleiben sie ohne Wirkung. Doch bei B.1.1.7 ist es anders. Die englische Variante weist ein Paket an Mutationen auf, gleich 17 an der Zahl. Eine ungewöhnlich hohe Ansammlung. Einige davon betreffen eine Schlüsselstelle des Spikeproteins. Im Vergleich zu den früheren Varianten erleichtern diese Mutationen das Andocken an die Zellen. Es reicht schon eine geringere Viruslast für eine Ansteckung. Deshalb steht die Ausbreitung von B.1.1.7, genauso wie die anderer Mutanten, unter besonderer Beobachtung. Mehr Infektionen bedeuten in der Folge auch mehr Todesfälle. Der Verdacht, B.1.1.7 könnte zudem den Krankheitsverlauf verschlimmern, ist noch Gegenstand der aktuellen Forschung.