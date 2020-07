Klimaneutrales Europa - aber wie?

Technische Lösungen, sogenannte Geoengineering-Maßnahmen, rücken immer stärker in den Fokus der Forschenden. CO2 lässt sich bei der Verbrennung von Kohle oder der Herstellung von Stahl in den Abgasen abfangen. In den Boden gepresst soll das Treibhausgas schließlich unschädlich gemacht werden. Für die Gegner von Kohlekraft nur ein „Feigenblatt“ für klimaschädliche Produktionsprozesse. Welchen Beitrag können solche Verfahren tatsächlich dazu leisten, das europäische Klimaziel zu erreichen? In Deutschland entwickelt wird die Technik inzwischen in anderen Ländern weiter erprobt. Dort will man sich schon jetzt für den Zukunftsmarkt des Geoengineering positionieren.