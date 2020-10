Lernen für die Zukunft

Die Corona-Pandemie zwingt Schulen weltweit in den digitalen Härtetest. Mit der Wiedereröffnung kommt alles auf den Prüfstand: Was ist wirklich wichtig für den Lernerfolg? Macht die beste digitale Ausstattung den Unterschied? Eine breitangelegte weltweite Studie kommt zu einem Ergebnis, das zum Umdenken in der Ausgestaltung der Lehre führen könnte. Bildungsspitzenreiter Finnland zeigt, worauf es ankommt.