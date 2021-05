In der „Vor-Corona-Zeit“ wurde durchschnittlich an einem Tag von allen Personen in Deutschland zusammen eine Wegstrecke zurückgelegt, die mehr als 20-mal der Strecke zwischen Erde und Sonne entspricht. Und in Zukunft sollen noch viel mehr Kilometer am Tag dazukommen – davon gehen Forschende nach aktuellen Umfragen aus. Aus Angst vor Ansteckung mit Viren werden öffentliche Verkehrsmittel wohl weiterhin gemieden, stattdessen wird häufiger der eigene Pkw genutzt. Das macht auch der Homeoffice-Effekt nicht wett. Um den drohenden Verkehrsinfarkt zu verhindern, muss man vor allem den Individualverkehr – dazu zählt sowohl der Berufs- als auch der Freizeitverkehr – neu erfinden. Nur, wie könnte ein optimierter Individualverkehr aussehen?