Unfall-Analyse: Hightech-Detektive klären auf

Spurensuche mit virtueller Autopsie: Mit einem 3D-Scanner und Computertomographen wird das Unfallopfer untersucht. Ohne Öffnung des Körpers soll die Untersuchung zeigen, wie und woran der Mann verstorben ist.

Quelle: Olaf Bitterhoff / Bilderfest GmbH 2020

In Zürich versucht ein Team von Rechtsmedizinern, Toten ihre Geheimnisse zu entlocken: jedoch nicht mit Messer und Skalpell, sondern mit digitalen Mitteln. So lassen sich sogar komplexe innere Verletzungen exakt analysieren. Die Pionierinnen und Pioniere der virtuellen Autopsie wollen so zügiger als bisher ermitteln, ob zum Beispiel eine medizinische Ursache zum Unfall führte und was genau die Todesursache war. Detektivische Kleinarbeit.