Wissen | Leschs Kosmos - Ein Ganzkörperanzug überträgt Berührungen (7/14)

Ein Ganzkörperanzug. Noch ähnelt der Overall eher einem Taucheranzug, doch in Zukunft könnte das Material ein viel dünnerer Stoff sein. Der Anzug überträgt die Berührung einer Person, die vielleicht Tausend Kilometer entfernt am Computer sitzt.