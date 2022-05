Touch me – was Berührung mit uns macht

Bis zu 600-mal am Tag berühren wir uns im Gesicht – spontan, weitestgehend unbewusst. Besonders wenn wir unter Stress stehen, eine schwierige Aufgabe lösen oder angestrengt nachdenken müssen, berühren wir uns oft an Nase, Stirn oder am Kinn. Prof. Martin Grunwald und sein Team, die am Haptik-Forschungslabor der Universität Leipzig die Bedeutung von Selbstberührungen studieren, konnten experimentell nachweisen, dass diese keine Marotte, sondern sinnvoll sind: Bei einem Gedächtnisexperiment mit Testpersonen halfen sie Stress abzubauen und hatten eine beruhigende Wirkung auf das Gehirn. Das zeigten die Hirnströme, die bei den Proband*innen im Elektroenzephalogramm (EEG) gemessen wurden. An Nase, Mund und Kinn des Menschen finden sich besonders viele feine Härchen, das Vellushaar. Jedes dieser Härchen ist in der Haut von Rezeptoren umgeben, die den Berührungsreiz zum Gehirn leiten. Ist diese Selbstberührung nicht möglich – etwa weil man ein Infektionsrisiko mit Viren oder Bakterien fürchtet –, kann das erstaunliche Folgen haben: Wurden in einem weiteren Experiment die Testpersonen daran gehindert, sich mit den Fingern ins Gesicht zu fassen, stieg ihr Stresslevel stetig an. Die getestete Gedächtnisleistung war deutlich besser, wenn die Möglichkeit bestand, den Stress durch Selbstberührung zu minimieren.

Bildquelle: ZDF