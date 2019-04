Tschernobyl – Lehren aus dem Super-GAU

Mädchen mit Schilddrüsenkrebs nach der OP im Jahr 2000

Als Teil einer internationalen Forschungsgemeinschaft arbeitet ein Team von Wissenschaftlern am Helmholtz Zentrum in München mit Gewebeproben aus der Ukraine. Jahrelang wurden 13.000 Betroffene des Super-GAUs auf Schilddrüsenkrebs untersucht. Während der Tumortherapie wurden ihnen Proben entnommen. Normalerweise ist Schilddrüsenkrebs bei Kindern selten, doch in den strahlenverseuchten Gebieten trat er auffällig oft auf, auch 20 Jahre später. Der Grund: Vor allem in der kindlichen Schilddrüse reichert sich radioaktives Jod an. Dieses gelangte in erster Linie mit kontaminierter Milch in den Körper der Kinder. Betroffene, die 1986 noch Kinder waren, wurden also mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Strahlung krank. Mithilfe der Gewebeproben wollen die Forscher in München herausfinden, ob radioaktive Strahlung tatsächlich der Auslöser ist. Dazu vergleichen sie Schilddrüsenkrebszellen von Kindern, die der Strahlung unmittelbar nach dem Unfall ausgesetzt waren, mit solchen von Kindern, die erst später geboren wurden.