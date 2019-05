Unter Beobachtung: Wenn Daten dich verraten

In Deutschland schützt europäisches Recht unsere Privatsphäre. Doch immer mehr Menschen geben freiwillig Privates preis. Intelligente Technik und Smart Homes sind im Trend. In der schönen neuen Welt spielt der Sprachassistent die Lieblingsmusik, die Kaffeemaschine schaltet sich ein, bevor man das Bett verlässt, und das Haus steuert eigenständig Heizung und Licht. Der moderne Mensch überprüft derweil seine biologischen Funktionen mit speziellen Apps und lässt sich von smarten Armbanduhren tracken. Was bislang im geschützten Raum stattfand, findet sich so in der Cloud und ist unkontrolliert auch unerwünschten Zugriffen ausgesetzt. Eine Form der permanenten Veröffentlichung, für die wir noch kein Gefühl haben.