Wie sich die Lebensuhr manipulieren lässt

Weltweit sind Wissenschaftler den Mechanismen des Alterns auf der Spur. Ins Visier nehmen sie ein Tier, das zwar keinen Schönheitspreis gewinnt, dafür aber im Vergleich uralt wird: der Nacktmull. Das Nagetier lebt bis zu 30 Jahre. Ein Methusalemalter für so ein kleines Lebewesen. Ähnlich große Nager werden nur ein paar Jahre alt. Was also hat der Nacktmull, was andere nicht haben? Forscher sind überzeugt, dass ein besonderer Stoff für die Langlebigkeit der Tiere verantwortlich ist: Hyaluron. Ein Wirkstoff, der in Anti-Aging-Cremes und Beautysalons für die Haut zum Einsatz kommt. Nacktmulle haben besonders viel davon im Körper. Hyaluron sorgt dafür, dass ihre Haut immer geschmeidig bleibt. Und offenbar auch dafür, dass die Tiere nicht krank werden. Ein echter Wunderstoff. Doch wirkt der auch bei Menschen?