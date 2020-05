Wie viel Grün braucht der Blaue Planet?

Ein sogenannter Klimaturm: Forschungsstation in einem Wald bei Göttingen.

Pro Hektar speichert der Mischwald in Deutschland im Durchschnitt fünf Tonnen Kohlenstoff pro Jahr. Dabei spielt auch Wasser eine entscheidende Rolle. Wasser gelangt von den Wurzeln bis in die Baumkronen. Die Spaltöffnungen der Blätter regulieren den Stoffaustausch mit der Luft. Hier verdunstet Wasser. Umgekehrt gelangt durch die Spaltöffnungen CO2 aus der Luft in die Pflanze. Doch Forscher erwarten, dass bei anhaltender Trockenheit die CO2-Aufnahme geringer wird. Wenn die Bäume zum Schutz vor dem Vertrocknendie Spaltöffnungen der Blätter schließen, geben sie kaum noch Feuchtigkeit ab, können aber auch kein CO2 mehr aufnehmen.

So ist es möglich, dass der Wald phasenweise sogar mehr CO2 produziert, als er aufnimmt - so wie im Trockensommer 2018. Und die Trockenheit birgt noch eine weitere Gefahr. Messungen zeigen: Monokulturen, wie etwa reine Nadelwälder, reagieren vergleichsweise empfindlich auf Klimaschwankungen wie zum Beispiel zunehmende Trockenheit. Sie reduzieren früh die CO2-Aufnahme und laufen so schneller Gefahr, abzusterben. Mischwälder hingegen halten die Feuchtigkeit besser. Das macht sie robuster bei lang anhaltender Trockenheit. Forscher sind sich einig: Mischwälder sind die Wälder der Zukunft. Denn sie haben eine weitaus größere Chance, die Herausforderungen des Klimawandels zu bestehen.