Wirbelstürme - Monster auf Abwegen

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen versuchen die Entwicklung tropischer Wirbelstürme bei steigenden globalen Temperaturen vorherzusagen. Ihre Modelle zeigen: Die Entwicklung in den Tropen kann auch auf das Wettergeschehen in den nördlichen Breiten Einfluss nehmen.

Wird sich in Zukunft auch Europa auf die Gefahr der tropischen Monster einstellen müssen? Möglicherweise steht uns eine Entwicklung bevor, die auch mit anderen globalen Wetterphänomenen im Zusammenhang steht: Schnee in der Wüste, Hitze in Sibirien und Dauerregen in Deutschland.