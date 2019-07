Metropolis – Das europäische Kulturmagazin

(Magazin, 15 Sendungen)

(1) Metropole: Sarajevo

14.1.2018

(2) Metropole: Jerusalem

28.1.2018

(3) Metropole: Babelsberg

25.2.2018

(4) Metropole: Berlin und Paris

11.3.2018

(5) Metropole: Pristina

15.4.2018

(6) Metropole: Linz

29.4.2018

(7) Metropole: Tel Aviv

20.5.2018

(8) Metropole: Sheffield

3.6.2018

(9) Metropole: St. Petersburg

24.6.2018

(10) Metropolis: Best of

8.6.2018

(11) Metropole: Monaco

23.9.2018

(12) Metropole: Derry

7.10.2018

(13) Metropole: Beirut

21.10.2018

(14) Metropole: Warschau

18.11.2018

(15) Metropole: Best of

16.12.2018



Xenius

(Magazin, 21 Sendungen)

(1) Kälte – Braucht unsere Umwelt Minusgrade

25.1.2018

(2) Bambus – Baumaterial der Zukunft

26.1.2018

(3) Nacktmull – Der schmerzfreie und langlebige Nager

10.4.2018

(4) Faszien – Bindegewebe auf dem Prüfstand

11.4.2018

(5) Lebensmotor Herz

13.4.2018

(6) Batterien, Akkus & Co – Neues vom Energiespeicher

30.4.2018

(7) Autoimmunerkrankung – Der eigene Körper als Feind

2.5.2018

(8) Moderne Feuerwehr – Gerüstet für den Ernstfall

13.6.2018

(9) Trampolinspringen – Der Trendsport im Fokus

14.6.2018

(10) Transport der Zukunft – Von der Rohrpost zum Hyperloop

15.6.2018

(11) Sonne und Mond – Faszination ihrer Finsternis

27.7.2018

(12) Wo geht’s lang? – Wie Landkarten entstehen

17.9.2018

(13) Kohle – Zukunft eines fossilen Brennstoffs

18.9.2018

(14) Magnetismus – Die unsichtbare Kraft

19.9.2018

(15) Faszinierende Pilze – Begründer der Evolution?

20.9.2018

(16) Essig: schmeckt, pflegt, heilt

1.10.2018

(17) Seltene Aale – Sind sie noch zu retten?

2.10.2018

(18) Vielseitige Federn – Nicht nur zum Fliegen nützlich

3.10.2018

(19) Natürlich konservieren – Die Renaissance der Fermentation

5.10.2018

(20) Heilkraft der Pilze

13.11.2018

(21) Aloe Vera – Hält sie, was sie verspricht?

14.11.2018



Tracks

(Magazin, 14 Sendungen)

(1) John Maus/Sean Baker/Bikestormz/ Haiyti /3 Stolen Cameras/ FAKA

19.1.2018

(2) Metallica/Wrestling/Frank Zappa/Pop-Resistance in Polen

3.2.2018

(3) Remix: Bill Murray/Lichtschwert-Kampf/Xiu Xiu life, Craig Baldwin

23.2.2018

(4) Esteban Diácono/Morena Leraba/Badbadnotgood

16.3.2018

(5) Food porn / Downtown Boys / C.O.W.

6.4.2018

(6) Janelle Monáe/New Jazz London/James Ferraro

27.4.2018

(7) Gus Van Sant/Das queere Duo Fisherspooner/ Superorganism

25.5.2018

(8) Billie Eilish/Plastische Chirurgie/Trend Plastik in der Mode

1.6.2018

(9) The Charlatans/Street-Art: Martha Cooper/Künstlerin Signe Pierce

22.6.2018

(10) Techno-Spezial: Block9 Club-Kunst/Techno in Tiflis/ Detroit – Berlin

21.9.2018

(11) Remix: M.I.A./Girlpower-Rap aus Rio/Urban Skiing

5.10.2018

(12) SOPHIE/Talk Hole/Eels/Parquet Courts

26.10.2018

(13) Lenny Kravitz/Kroatiens Pop-Resistance/ Dokumentation „The Dawn Wall“

16.11.2018

(14) Vivienne Westwood/Graffiti-Crew „Berlin Kidz“/ LGTBQ-Magazin „My.Kali“

7.12.2018



Move!

(Magazin, 6 Sendungen)

(1) Der Traum vom Fliegen

(2) Der digitale Mensch

(3) Angst

15.4.2018

(4) Verhüllung

(5) Der Ausdruck der Macht

(6) Fließen

22.4.2018



Re:

(Tägliche Reportage, 106 Sendungen)

(1) Radikalisierung in Bosnien – Islamisten auf dem Vormarsch

15.01.2018

(2) Klassenkampf mit Bio-Seife – Eine griechische Fabrik in Arbeiterhand

16.01.2018

(3) Reichsbürger gegen den Staat – Eine Gefahr für die Demokratie?

22.01.2018

(4) Italiens verlorene Jugend – Auswandern als Chance

23.01.2018

(5) Klassenfahrt nach Auschwitz – Deutsche Jugendliche und der Holocaust

26.01.2018

(6) Impfgegner auf dem Vormarsch - Keine Nadel in mein Kind!

29.01.2018

(7) Alpen in Gefahr – Der Klimawandel in den Schweizer Bergen

31.01.2018

(8) Zu jung zum Sterben – Junge Erwachsene kämpfen gegen den Krebs

2.2.2018

(9) Bitte eine Niere – Organspende via Facebook

5.2.2018

(10) Nur die Ruhe – Die Entdeckung der Langsamkeit

6.2.2018

(11) Kampf dem Kinderspeck – Wie Schüler in Finnland spielend schlank werden

8.2.2018

(12) Weniger ist mehr – Vom Glück anders zu wirtschaften

15.2.2018

(13) Europas Sozis in der Krise – Zwischen Macht und Ohnmacht

23.2.2018

(14) Köche unter Dampf – Sterneboykott in der Spitzengastronomie

28.2.2018

(15) Rundfunkgebühr abschaffen? – Die Schweiz vor der Entscheidung

2.3.2018

(16) Mach mich nicht an! – London im Zeichen von #MeToo

6.3.2018

(17) Die Last der Schulden – Wenn das Geld nicht reicht

7.3.2018

(18) Eine Klinik in Jerusalem – Ärzte überwinden politische Schranken

15.3.2018

(19) Kleiderschrank der Zukunft – Schluss mit den Wegwerfklamotten!

16.3.2018

(20) Zuhause alt werden – Helfer statt Heim

22.3.2018

(21) Fahren ohne Fahrschein – Ist kostenloser Nahverkehr die Zukunft?

27.3.2018

(22) Schokolade ohne Reue – Ist fairer Genuss möglich?

29.3.2018

(23) Die perfekte Welle – Big Wave Surfing in Portugal

5.4.2018

(24) Stadt, Land, Flut – Neue Methoden bei Hochwasser

13.4.2018

(25) Kulturkampf in Lettland – Angst vor der russischen Minderheit

16.4.2018

(26) Klappt die Inklusion? – Eine Schule für alle Kinder

17.4.2018

(27) Fairer Job – Chancengleichheit am Arbeitsplatz

19.4.2018

(28) Fischen unter Polizeischutz – Wem gehört der Golf von Piran?

23.4.2018

(29) Reparieren wird belohnt – Weiternutzen statt wegwerfen

25.4.2018

(30) Die Bitcoin Millionäre – Mit vollem Einsatz ins Risiko

27.4.2018

(31) Schwedens neues Sex-Gesetz – Der Staat an der Bettkante

30.4.2018

(32) Der Traum vom Paradies – Aussteiger auf La Gomera

1.5.2018

(33) Bürger gegen Korruption – Die Slowakei nach dem Journalistenmord

3.5.2018

(34) Gutes Essen, gute Arbeit – Kreative Köche revolutionieren die Küche

4.5.2018

(35) Omas gegen rechts – Österreichs Rentner rebellieren

7.5.2018

(36) Leben im Ausnahmezustand – Israelis, Palästinenser und der Gaza-Streifen

8.5.2018

(37) Gut vernetzt im Alter – Smarte Technik für Senioren

11.5.2018

(38) Fünf Sterne für Rom – Italiens Populisten greifen nach der Macht

15.5.2018

(39) Englands Streit um Eichhörnchen – Verdrängen die Grauen die Roten?

18.5.2018

(40) Aufstand der Zimmermädchen – Ausbeutung in Spaniens Urlaubsparadiesen

22.5.2018

(41) Mein Geld tut Gutes – Nachhaltiges Sparen und Finanzieren

24.5.2018

(42) Helfen oder Wegschauen – Mut zur Zivilcourage

28.5.2018

(43) Die rebellische Insel – Korsikas Kampf um Autonomie

29.5.2018

(44) Kampf um eine saubere Lagune – Spanische Küstenbewohner gegen die Agrarindustrie

31.5.2018

(45) Faire Arbeit, gerechter Lohn – Wie der Job uns glücklich machen kann

1.6.2018

(46) Faszination Guinness – Die Jagd nach den Rekorden

4.6.2018

(47) Null Müll – Schluss mit dem Abfallwahnsinn

8.6.201

(48) Gemeinsam einsam – Großbritanniens Kampf gegen das Alleinsein

11.6.2018

(49) Tötung aus Verzweiflung? Gattenmörderinnen in Rumänien

21.6.2018

(50) Arbeiten mit Handicap – Behinderung als Jobchance

22.6.2018

(51) Uran-Mine vor der Haustür – Streit um Spaniens Salamanca-Projekt

25.6.2018

(52) Alternative zum Rausch – Drogenhilfe für junge Menschen

27.6.2018

(53) Abgeschoben – und dann? – Afghanen zwischen Flucht und Neuanfang

29.6.2018

(54) Retter alter Steine – Europäisches Kulturerbe in Gefahr

3.7.2018

(55) Müllkippe Nordsee – Gefährliche Geisternetze

4.7.2018

(56) SOS Notaufnahme – Ambulanzen am Limit

6.7.2018

(57) Slow Food oder Show Food - Bolognas schöne neue Feinkostwelt

13.7.2018

(58) Europas letzter wilder Fluss: Bedroht ein Staudamm Albaniens Natur?

17.7.2018

(59) Schöner sterben – Ein Bestatter und seine Mission

18.7.2018

(60) Ackern für die Zukunft – Gartenvielfalt ohne Chemie

20.7.2018

(61) Schluss mit Schmiergeld – Griechen gegen Korruption

14.8.2018

(62) Hausbesetzer auf Mallorca – Eigentümer machtlos

17.8.2018

(63) Eine unmögliche Reise? Nidal will zurück nach Gaza

20.8.2018

(64) Rom räumt auf – Bürger gegen den Verfall ihrer Stadt

21.8.2018

(65) Arme Rentner, reiche Rentner – Wege aus der Armutsfalle

22.8.2018

(66) Jagd nach dem Sturm – Dem Extremwetter auf der Spur

24.8.2018

(67) Lockruf aufs Land – Wie junge Mediziner wieder Hausarzt werden

27.8.2018

(68) Italiens kleine Gangster - Ein Verein rettet sie vor der Mafia

28.8.2018

(69) Single, 60plus, sucht… – Senioren auf Partnersuche

29.8.2018

(70) Die Multi-Kulti-Macher – Wie kann Integration gelingen?

30.8.2018

(71) Bildung mit Leidenschaft – Gleiche Chancen für alle Schüler

3.9.2018

(72) Traumfrau aus Silikon – Wenn Männer Puppen lieben

4.9.2018

(73) Islands Touristenretter – Einsatz in der Wildnis

11.9.2018

(74) Armeniens Aufbruch – Hoffnung auf politischen Wandel

12.9.2018

(75) Alltag für Demenzkranke – Eine Frage der Würde

13.9.2018

(76) Die Fischer von Ischia – Jäger der verlorenen Schätze

14.9.2018

(77) Integration mit Ziegenkäse – eine Äthiopierin in den Alpen

17.09.2018

(78) Generation Nichtschwimmer? Marseilles marode Hallenbäder

19.9.2018

(79) Invasion der Sumpfkrebse – Von der Plage zur Delikatesse

21.9.2018

(80) Liebe halal – Muslimische Partnersuche in England

24.9.2018

(81) Rebell im Priestergewand – Padre Ángel und seine offene Kirche

26.9.2018

(82) Wo der Balkan bebt – Das Trompetenfestival von Guca

28.9.2018

(83) Streit um Camembert – Die Käse-Krieger

9.10.2018

(84) Städte für die Bürger! Wenn Einwohner Lebensräume selbst gestalten

11.10.2018

(85) Jenseits der Hecke – Clash der Kulturen im Kleingarten

16.10.2018

(86) Leben vom Müll der Anderen - Die Abfallsammler von Rumänien

17.10.2018

(87) Leben bis zuletzt – Vom Umgang mit dem Tod

18.10.2018

(88) Leben ohne Versicherung – Kein Geld für die Krankenkasse

23.10.2018

(89) Aufbruch im Kiez – Problemviertel im Wandel

26.10.2018

(90) Surfen gegen das Trauma – Wie Soldaten zurück ins Leben finden

29.10.2018

(91) Kohle oder Wald? Kampf um den Hambacher Forst

6.11.2018

(92) Streit um ETA-Häftlinge – Schwierige Versöhnung im Baskenland

7.11.2018

(93) Johns Rückkehr nach Ghana – Ein Migrant sucht den Neuanfang

9.11.2018

(94) Rückkehr von der Terrormiliz – Wie Eltern um ihre IS-Tochter kämpfen

13.11.2018

(95) Das Haus von morgen – Wie Bauen revolutioniert wird

16.11.2018

(96) Sklaverei in Italien – Yvan Sagnets Kampf für Erntehelfer

26.11.2018

(97) Leben in Würde – Ajnas ringen für Bosniens „Kinder der Schande“

27.11.2018

(98) Recht auf Gesundheit – Alina rettet Leben in Rumänien

28.11.2018

(99) Hoffnung für Kinder – Luis̕ Einsatz in Andalusien

29.11.2018

(100) Helfer oder Schmuggler - Der Fall Sarah Mardini

3.12.2018

(101) Francos langer Schatten – Spanien und die Wunden der Vergangenheit

6.12.2018

(102) Faire Weihnachten – Umweltbewusst feiern

7.12.2018

(103) Der koschere Cop – Ein Polizist kämpft gegen Judenhass

10.12.2018

(104) Die Bar der Hoffnung – Wie eine Italienerin Flüchtlingen hilft

17.12.2018

(105) Reisen und Helfen – Wie sinnvoll ist Freiwilligendienst?

21.12.2018

(106) Kindheit in Grönland – Das nördlichste Kinderheim der Welt

27.12.2018