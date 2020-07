Ich – Einfach unverbesserlich

USA 2010

Regie: Chris Renaud

1.1.2019



Der Love Guru

USA 2007

Regie: Marco Schnabel

26.1.2019



Das Kartell

USA 1994

Regie: Philip Noyce

16.2.2019



Halb tot – Half Past Dead

USA 2002

Regie: Don Michael Paul

16.2.2019



Fast & Furios – Neues Modell. Originalteile.

USA 2009

Regie: Justin Lin

23.3.2019



Die Trauzeugen

AUS 2011

Regie: Stephen Elliott

30.3.2019



Hop – Osterhase oder Superstar?

USA 2011

Regie: Tim Hill

18.4.2019



Bram Stoker’s Dracula

USA 1992

Regie: Francis Ford Coppola

19.4.2019



Otto – Der Außerfriesische

D 1989

Regie: Marijan David Vajda

20.4.2019



Otto – Der neue Film

D 1987

Regie: Otto Waalkes & Xaver Schwarzenberger

20.4.2019



Otto – Der Film

D 1985

Regie: Otto Waalkes & Xaver Schwarzenberger

20.4.2019



Crocodile Dundee – Ein Krokodil zum Küssen

AUS 1986

Regie: Peter Faiman

20.4.2019



Crocodile Dundee II

AUS 1988

Regie: John Cornell

20.4.2019



Repo Men

USA 2010

Regie: Miguel Sapochnik

27.4.2019



The Replacement Killers – Die Ersatzkiller

USA 1998

Regie: Antoine Fuqua

27.4.2019



Assignment – Der Auftrag

USA 1997

Regie: Christian Duguay

11.5.2019



Stay

USA 2005

Regie: Marc Forster

18.5.2019



Robin Hood

USA 2010

Regie: Ridley Scott

30.5.2019



Das Schweigen der Lämmer

USA 1991

Regie: Jonathan Demme

30.5.2019



The Core – Der innere Kern

USA 2003

Regie: Jon Amiel

1.6.2019



The Fog – Nebel des Grauens

USA 1979

Regie: John Carpenter

1.6.2019



Das Geheimnis des verborgenen Tempels

USA 1985

Regie: Barry Levinson

10.6.2019



Zum Ausziehen verführt

USA 2006

Regie: Tom Dey

10.06.2019



Unheimliche Begegnung der dritten Art

USA 1977

Regie: Steven Spielberg

6.7.2019



Sprengkommando Atlantik

GBR 1979

Regie: Andrew V. McLaglen

17.7.2019



8 Mile

USA 2002

Regie: Curtis Hanson

27.7.2019



Flashback

USA 1990

Regie: Franco Amurri

10.8.2019



Wehrlos – Die Tochter des Generals

USA 1999

Regie: Simon West

14.8.2019



Untraceable

USA 2008

Regie: Gregory Hoblit

14.9.2019



Die neun Pforten

USA 1999

Regie: Roman Polanski

21.9.2019



Nie wieder Sex mit der Ex

USA 2008

Regie: Nicholas Stoller

28.9.2019



Street Fighter – Die entscheidende Schlacht

USA 1994

Regie: Steven E. de Souza

28.9.2019



Der fremde Sohn

USA 2008

Regie: Clint Eastwood

12.10.2019



Verlockende Falle

USA 1999

Regie: Jon Amiel

19.10.2019



Verhandlungssache

USA 1998

Regie: F. Gary Gray

26.10.2019



Nocturnal Animals

USA 2006

Regie: Tom Ford

30.10.2019



Chuck und Larry – Wie Feuer und Flamme

USA 2007

Regie: Dennis Dugan

2.11.2019



Drop Zone

USA 1994

Regie: John Badham

2.11.2019



Twister

USA 1996

Regie: Jan de Bont

9.11.2019



The Visit

USA 2015

Regie: M. Night Shyamalan

9.11.2019



Passengers

USA 2007

Regie: Rodrigo García

16.11.2019



The Darkness

USA 2016

Regie: Greg McLean

16.11.2019



Hannibal

USA 2001

Regie: Ridley Scott

30.11.2019



Zeit des Erwachens

USA 1990

Regie: Penny Marshall

7.12.2019



Taxi Driver

USA 1976

Regie: Martin Scorsese

7.12.2019



Jesse Stone – Lost in Paradise

USA 2015

Regie: Robert Harmon

8.12.2019



Apollo 13

USA 1995

Regie: Ron Howard

15.12.2019



Nine Months

USA 1995

Regie: Chris Columbus

19.12.2019



Silverado

USA 1985

Regie: Lawrence Kasdan

21.12.2019



Jurassic Park 3

USA 2011

Regie: Joe Johnston

27.12.2019



E.T. – Der Außerirdische

USA 1982

Regie: Steven Spielberg

27.12.2019



Zurück in die Zukunft

USA 1985

Regie: Robert Zemeckis

28.12.2019



Zurück in die Zukunft II

USA 1989

Regie: Robert Zemeckis

28.12.2019



Zurück in die Zukunft III

USA 1990

Regie: Robert Zemeckis

28.12.2019



Shaft – Noch Fragen?

USA 2000

Regie: John Singleton

30.12.2019



3 Engel für Charlie – Volle Power

USA 2003

Regie: Joseph McGinty Nichol

31.12.2019



Die Coneheads

USA 1993

Regie: Steve Barron

31.12.2019