ZDF-Staatsvertrag

in der Fassung vom 7. November 2020

(des Staatsvertrags zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland (Medienstaatsvertrag))



Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

in der Fassung vom 7. November 2020



Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag

in der Fassung vom 7. November 2020 und in der Abänderung durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Juli 2021



Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

in der Fassung vom 7. November 2020



Deutschlandradio-Staatsvertrag

in der Fassung vom 7. November 2021



ARD-Staatsvertrag

in der Fassung vom 7. November 2020



Telemediengesetz

in der Fassung vom 1. Dezember 2021