Leitung: Jean-Christoph Caron

7.864Dokumentationen gesamt, davon 3.891 Übernahmen vom ZDF



phoenix-Erstausstrahlungen und Eigenformate

Jahrhundertzeugen: Margot Friedländer, 45 Min. (Folge 03)

Gleis 11 - Die Geschichte hinter den ersten „Gastarbeitern“, 62 Min.

Farben im Schnee. Belarussische Frauen im Widerstand, 54 Min., zusammen mit der Filmakademie BaWü

Das Geheime Leben des James Bond. Die echten 007, 52 Min. (Folge 03)

Die Müllers und die Wut der Wähler. 6 Abgeordnete kämpfen um die Wiederwahl, 45 Min. (Folge 03)

Polen – Das Land, das nicht zur Ruhe kommt, 45 Min.

Dünnes Eis. Klimakrise in Lappland, 30 Min.

James Bond an der Berliner Mauer, 30 Min. (Folge 02)

Rätsel Rohwedder-Mord, 15 Min.

Wege zur Macht – die Kurzfassung, 15 Min., zusammen mit dem SWR

dok.talk: Mit Phil Grabsky zu „My Childhood – My Country”, 15 Min.

Queer-Point Deutschland. Eine kurze Geschichte, 15 Min., phoenix/Hamburg Media School





phoenix mein ausland



Aufgrund der Vielzahl an Programmen dieses Korrespondent*innen-Formats hier eine Auswahl:



mein ausland von ZDF-Studios

Afrika-Logbuch. Reportagen zwischen Somalia und Senegal, 45 Min., ZDF-Studio Nairobi

Die Narben von Utoya. Das norwegische Trauma, 45 Min., ZDF-LS Kiel

Queer Balkan. Im Kampf um gleiche Rechte, 45 Min., ZDF-Studio Wien

Mythos Enigma. Tauchgang in die Vergangenheit, 30 Min., ZDF-LS Kiel

Pellworm. Wiesen, Watt, Weite, 15 Min., ZDF-LS Kiel

Phuket Paradise. Thailand ohne Touristen, 15 Min., ZDF-Studio Singapur

Polen - Kulturkampf um die Abtreibung, 15 Min., ZDF-Studio Warschau



mein ausland von ARD-Studios

Abgeschnitten. Ein französisches Bergdorf nach dem Sturm, 15 Min., ARD-Studio Paris

Spanien im Corona-Albtraum., 45 Min., ARD-Studio Madrid

Freiheit für Schottland? Der Kampf um die Unabhängigkeit, 45 Min., ARD-Studio London

Crystal Meth. Europa im Drogenrausch, 45 Min., ARD-Studio Prag

Ceiba – ein Schiff wird kommen. Zeichen setzen gegen den Klimawandel, 15 Min., ARD-Mexiko-Stadt

Die letzten Leuchtturmwärter Frankreichs, 15 Min., ARD-Studio Paris

Argentinien: Rückkehr der Jaguare, 45 Min., ARD-Studio Rio de Janeiro

Brasilien: Kampf um die Küstentiere, 45 Min., ARD-Studio Rio de Janeiro

Hyänen, Heiler, Heavy Metal. Begegnungen in Afrika, 45 Min., ARD-Studio Johannesburg

Surfen in China. Zwischen Aufbruch und Propaganda, 45 Min., ARD-Studio Peking

Europas ferner Osten. Eine Reise entlang der EU-Außengrenze, 90 Min., ARD-Studio Prag

Czacz - das Dorf der Dinge. Sammelleidenschaft auf Polnisch, 45 Min., ARD-Studio Warschau



phoenix-ZDF-Kooperationen und phoenix-Langfassungen

Queer Balkan. Im Kampf um gleiche Rechte, 45 Min., ZDF/3sat/phoenix

Überleben unter Islamisten. Die Taliban an die Macht, 30 Min., ZDF/arte/phoenix

Wohin steuert Amerika? 45 Min., ZDF/arte/phoenix

100 Jahre Berlinograd. Der russische Mythos an der Spree, 45 Min., ZDF/3sat/phoenix

„5 historische Wahrheiten hinter James Bond“, 15 Min., ZDF/TerraX-Youtube/phoenix

„Welche Wahrheiten stecken hinter dem Bond-Kult“, 15 Min., ZDF/TerraX-Youtube/phoenix

(Aufgrund des Volumens der Dokumentations-Flächen auf phoenix ist hier nur eine Auswahl herausragender ZDF-Produktionen aufgelistet)





Dokumentationen in der Primetime



ZDF Zeit

Kreuzfahrt auf dem Fluss

Royale Erbe 2 Folgen

Deutschlands Sportstars, 2 Folgen

Die Queen und die Macht der Bilder

Prinz Philip

Mensch Gorbatschow!

Wie kam Hitler an die Macht? 2 Folgen



ZDF Terra X

Die Bundeskanzler*in. Wie prägten Sie Deutschland?

Wem gehört die Welt? 3 Folgen

Hildegard von Bingen und die Macht der Frauen.



ZDFinfo

Olympia. Die Wiege der Spiele

Untergang der Bruderschaft. Die Geheimnisse der Tempelritter, 3 Folgen

Pakt der Diktatoren

Sündenbabel Berlin, 2 Folgen

Wendezeit, 3 Folgen

Mythos – Die größten Rätsel der Geschichte

Kampf auf der Bosporus-Brücke

Die Geheimnisse des Opus Die

Schlacht um Malta

Comeback der Mafia



ZDF/ARTE

Mongolei – Nomaden in Zeiten des Klimawandels

Ultraorthodoxe Aussteiger. Neues Leben für Juden in Deutschland

Flucht aus Hongkong. Ein neues Leben im britischen Exil



ZDF/3Sat

Naturparadies: Russland

Cannabis made in Germany

Der Doppelgänger von Ost-Berlin

Dokumentationen zu aktuellen Themen



ZDFzeit

Die Wahrheit übers Erben

Alles auf eine Karte. Der Wettlauf um den Impfstoff

Macht. Wechsel

Mensch Merkel

Das Versprechen der Gesundheitsindustrie

Volksparteien ohne Volk?

Trauer, Zerstörung, Hilfe. Die Tage nach der Flut

Wir Deutschen und die USA



ZDFzoom

Was tun gegen den Klimawandel?

Angriffe auf unsere Demokratie. Wie sicher ist die Bundestagswahl?

Der Klima-Deal der EU

Missbrauch der Macht. Wie anfällig ist unsere Politik?

Armutszeugnis Corona

Angriff von rechts

Geimpft – und nun?

Waffenschmugglern auf der Spur



37°

Frauen kämpfen für ihr Afghanistan

Leben ohne Kohle

Im Schuldenstrudel

Wagnis Hausbau

Kleine Unternehmen in der Pandemie

Zwei Familien kämpfen um ihren Wald



ZDF.reportage

Mietenwahnsinn. Wenn Wohnen unbezahlbar wird

Der neue Weg nach Germany – Belarus – Polen

Die Hochwasser-Katastrophe

Zuhause in der Platte

Schönheit, Selfies, Selbstkontrolle

Lockern oder Lockdown

Wahlkampf und Corona



ZDFinfo

Russlands Fightclubs. Mit Fäusten aus der Armut

Albtraum Wohnen. Kampf um Mietwohnungen

Krankenhäuser am Limit

Arm gegen Arm

Deutschland, das kannst Du besser! 2 Folgen

Wer ist das Volk? Die neue Gefahr von rechts



Frontal 21-Doku

Turbo, Tempo, Tesla. Elon Musik in Brandenburg



auslandsjournal – die doku / auslandsjournal spezial

Indien nach dem Corona-Kollaps

Putins Angriff auf die Freiheit

Frauen.Macht.Politik

Allein unter Taliban. Reise durch ein erschüttertes Land

Brexit, Corona und die Krone

Was bleibt von der ‚Arabellion‘?

Rückkehr nach Wuhan

Ein Leben nach dem Terror

Auf den Spuren der Umweltmafia



planet e.

Durstiges Land

Kein Grad mehr

Mythos Elektroauto

Klage, Urteil, Klimaschutz

Europas grüne Felder

USA und neuer Klimaschutz

Geisternetze. Gefahr vom Meeresgrund



3sat

Eine faire Welt – nur Utopie?

Lesben, Schwule und Transgender

Poker in Brüssel. Der Kampf um die Corona-Milliarden

Greenwashing





Dokumentationen zu historischen Themen



phoenix history (3 Programmstunden kuratiert)

Vor 1.700 Jahren: Jüdisches Leben in Deutschland

Vor 500 Jahren: Martin Luther

Vor 150 Jahren: Das deutsche Kaiserreich

Vor 100 Jahren: Sophie Scholl

Vor 85 Jahren: Stalins Terror

Vor 80 Jahren: Unternehmen Barbarossa

Vor 70 Jahren: „Auf der Flucht“ – zum UN-Flüchtlingskommissariat

Vor 60 Jahren: „Niemand hat die Absicht…“ – Mauerbau

Vor 50 Jahren: „Macht, Mensch, Honecker“

Vor 45 Jahren: „Winnie und Nelson Mandela“

Vor 30 Jahren: „Das Ende der Sowjetunion“

Vor 25 Jahren: Holocaust-Gedenktag (Einführung 1986)

Vor 20 Jahren: Der 11. September und die Folgen

Vor 10 Jahren: Arabischer Frühling

„Wurzeln der Türkei – von Byzanz bis Atatürk“

„Deutsche und Russen“

„Geschichte der RAF“

„Trabbi oder Käfer – Leben im geteilten Deutschland“

„Black Lives Matter“

„Weltfrauentag“

„Widerstand in der DDR“

„Die Bundeswehr und ihre Geschichte“

„Damenwahl. Eine Frau – eine Stimme“

„Geschichte der Propaganda“

„Zeitreise im Südwesten“ zu Landtagswahlen BaWü/RLP



ZDF-History

„Das dunkle Erbe. Nazis im Fußball“

„Die Windsors. Geschichte einer Dynastie“

„Deutschlands Soldaten. Vom Kaiserreich bis nach Afghanistan“

„Das Afghanistan-Desaster. Alles Umsonst?“

„Rache für 9/11“

„Partys, Boom und Pandemien. Leben nach den großen Seuchen“

„Osthits – die DDR in 10 Scheiben“

„Fall Barbarossa. Zeugnisse aus dem Vernichtungskrieg“

„Impfungen – Wundermittel oder Teufelszeug?“



Dokumentarfilm

Wir haben vergessen zurückzukehren

Uferfrauen. Lesbisches L(i)eben in der DDR, 120 Min. ZDF Kl. Fernsehspiel

Der Traum von 5 Prozent. Unterwegs zu den kleinen Parteien, 90 Min., RBB

Deutschland 9/11, 90 Min., RBB

Ghosts of Afghanistan. Die Macht der Taliban, 90 Min., ZDFinfo

Schwarze Adler, 100 Min., ZDF

Wie russisch ist der Osten? 90 Min., MDR

Aufschrei der Jugend. Generation Fridays for Future, 90 Min., RBB

Ich bin Greta, 90 Min., WDR

Schönes neues Brot, 90 Min., ZDF

Der Krieg in mir, 80 Min., ZDF Kl Fernsehspiel

Yes She Can. Junge Politikerinnen, 90 Min., WDR

phoenix dok.film.festival 21.-28.10.2021:

Land der Erleuchteten, 75 Min., ZDF/arte

Der Junge und die Buddhas von Bamyian, 95 Min., WDR

Der Junge Mir, 90 Min., WDR

The True Story of Whitney Houston, 105 Min., ZDFinfo

Under the Wire, 95 Min.

Die Geheimnisse des schönen Leo, 80 Min., WDR