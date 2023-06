Internationale Spielfilme in der Primetime

Redaktion: Andrea Bette, Christoph Cappel, Beate Schaaf



Ein Mann namens Ove (UT/HD/AD/5.1)

(En man som heter Ove – SWE 2015)

Regie: Hannes Holm

19.4.2022 (3,91 Mio., 14,1 % MA



Immer Ärger mit Grandpa (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(The War with Grandpa – USA 2017)

Regie: Tim Hill

2.6.2022 (3,58 Mio., 14,9 % MA)



Ocean’s 8 (UT/HD//5.1)

(Ocean’s Eight – USA 2018)

Regie: Gary Ross

9.6.2022 (3,08 Mio., 12,3 % MA)



Gut gegen Nordwind (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Gut gegen Nordwind – D 2019)

Regie: Vanessa Jopp

20.6.2022 (3,42 Mio., 13,5 % MA)



Schatz, nimm Du sie! (UT/HD/AD/5.1)

(Schatz, nimm Du sie! – D / FRA 2017

Regie: Sven Unterwaldt

12.7.2022 (2,73 Mio., 11,4 % MA)



Spider-Man: Far from Home (UT/HD/AD/5.1)

(Spider-Man: Far from Home – USA 2019)

Regie: Jon Watts

11.8.2022 (2,08 Mio., 9,8 % MA)



Men in Black: International (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Men in Black: International – USA 2019)

Regie F. Gary Gray

18.8.2022 (3,25 Mio., 13,1 % MA)



Jurassic World (UT/HD/AD/5.1)

(Jurassic World – USA 2015)

Regie: Colin Trevorrow

25.8.2022 (2,90 Mio., 13,0 % MA)



Narziss und Goldmund (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Narziss und Goldmund – D 2019)

Regie: Stefan Ruzowitzky

16.11.2022 (3,32 Mio., 12,8 % MA)



Jumanji – The Next Level (UT/HD/AD/5.1)

(Jumanji – The Next Level – USA 2019

Regie: Jake Kasdan

22.12.2022 (2,37 Mio., 8,5 % MA)





Montagskino im ZDF

Redaktion: Doris Schrenner



Venom (UT/HD/5.1)

(Venom – USA 2018)

Regie: Ruben Fleischer

7.2.2022 (1,93 Mio., 12,4 % MA)



Widows – Tödliche Witwen (UT/HD/5.1)

(Widows – GB 2018)

Regie: Steve McQueen

14.2.2022 (1,70 Mio., 12,8 % MA)



Sløborn II (UT/HD)

(Sløborn – D 2021)

Regie: Christian Alvart

1. Alles anders

2 Gelber Mann

3. Da draußen

21.2.2022 (0,92 Mio., 6,8 % MA)



Nomis – Die Nacht des Jägers (UT/HD/5.1)

(Nomis - USA 2018)

Regie: David Raymond

28.2.2022 (2,06 Mio., 13,0 % MA)



Vanished – Tage der Angst (UT/HD/5.1)

(The Vanished / Hour of Lead – USA 2020)

Regie: Peter Facinelli

7.3.2022 (2,01 Mio., 12,6 % MA)



Hangman – Spiel mit dem Tod (UT/HD/5.1)

(Hangman – The Killing Game – USA 2017)

Regie: Johnny Martin

14.3.2022 (1,93 Mio., 11,4 % MA)



Bloodlands – Die Goliath Morde (2) (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Bloodlands – GB 2020)

Regie: Pete Travis

18.4.2022 (1,29 Mio., 6,9 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Schwarzer Mond (Free-TV-Premiere)(UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres - Lune Noir – FRA /D 2021)

Regie: Myriam Vinocour

2.5.2022 (2,62 Mio., 15,1 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Das Jüngste Gericht (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres – Jugement Dernier – FRA 2021)

Regie: Manuel Boursinhac

9.5.2022(1,83 Mio., 11,6 % MA)



Meg (UT/HD/5.1)

(The Meg – USA 2018)

Regie: Jon Turteltaub

16.5.2022 (1,85 Mio., 11,2 % MA)



The Foreigner – Rache für meine Tochter (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Foreigner – GB 2017)

Regie: Martin Campbell

23.5.2022 (2,35 Mio., 13,4 % MA)



Once Upon a Time in …Hollywood (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Once Upon a Time in …Hollywood – USA 2019)

Regie: Quentin Tarantino

30.5.2022 (1,46 Mio., 10,9 % MA)



Die Pembrokeshire Morde (1, 2, 3) (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

Teil 1

Teil 2

Teil 3

(The Pembrokeshire Murders – GB 2020)

Regie: Marc Evans

6.6.2020 (1,73 Mio., 10,7 % MA)



Bent – Korruption kennt keine Regeln (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Bent – ESP 2018)

Regie: Bobby Moresco

15.8.2022 (1,09 Mio., 10,2 % MA)



Honest Thief – Ein fauler Deal (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Honest Thief – USA 2020)

Regie: Mark Williams

12.9.2022 (1,64 Mio., 10,0 % MA)



Jungle (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Jungle AUS 2017)

Regie: Greg McLean

19.9.2022 (1,83 Mio., 11,9 % MA)



Jussi Adler Olsen: Verachtung (UT/HD/AD/5.1)

(Journal 64 – DK 2018)

Regie: Christoffer Boe

26.9.2022 (1,77 Mio., 10,8 % MA)



Greenland (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Greenland – USA 2018)

Regie: Ric Roman Waugh

3.10.2022 (2,02 Mio., 10,3 % MA)



The Informer – Wettlauf gegen die Zeit (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Informer – GB 2019)

Regie: Andrea Di Stefano

10.10.2022 (1,69 Mio., 10,4 % MA)



Vigil – Tod auf hoher See (UT/HD/5.1)

(Vigil – GB 2021)

Teil 1

Teil 2

Regie: James Strong

17.10.2022 (1,70 Mio., 11,7 % MA)

Teil 3

Teil 4

Regie: James Strong (Teil 3), Isabelle Sieb (Teil 4)

24.10.2022 (1,28 Mio., 10,6 % MA)

Teil 5

Teil 6

Regie: Isabelle Sieb

31.10.2022 (2,05 Mio., 12,8 % MA)





Postcard Killings (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Postcard Killings – USA 2019)

Regie: Danis Tanović

7.11.2022 (2,64 Mio., 15,9 % MA)



Tod in den Wäldern (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Silencing – USA 2019)

Regie: Robin Pront

14.11.2022 (2,46 Mio., 13,8 % MA)



Bloodshot (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Bloodshot – USA 2020)

Regie: David S.F. Wilson

21.11.2022 (1,61 Mio., 11,5 % MA)



Verblendung (UT/HD/5.1)

(The Girl with the Dragon Tattoo – USA 2011)

Regie: David Fincher

28.11.2022 (1,69 Mio., 12,1 % MA)



Hunter Killer (UT/HD/5.1)

(Hunter Killer – USA 2018)

Regie: Donovan Marsh

5.12.2022 (1,71 Mio., 11,6 % MA)



Hamilton – Mord im Mittelmeer (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Hamilton – SWE 2022)

Regie: Erik Leijonborg

12.12.2022 (2,16 Mio., 12,5 % MA)



Hamilton - Das Kiruna Projekt (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Hamilton – SWE 2022)

Regie: Erik Leijonborg

19.12.2022 (2,14 Mio., 12,0 % MA)





Montagskino – Eisige Zeiten



Verschwörung (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Girl in the Spider`s Web – D/GB/CAN/SWE/USA 2018)

Regie: Fede Alvarez

3.1.2022 (2,62 Mio., 13,5 % MA)



Breaking Surface – Tödliche Tiefen (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Breaking Surface – NOR 2020)

Regie: Joachim Hedén

10.1.2022 (2,46 Mio., 13,3 % MA)



Schneemann (UT/HD/5.1)

(The Snowman – GB 2017)

Regie: Tomas Alfredson

17.1.2022 (2,53 Mio., 15,7 % MA)



Wind River – Tod im Schnee (UT/HD/5.1)

(Wind River – USA 2016)

Regie: Taylor Sheridan

24.1.2022 (1,35 Mio., 12,0 % MA)



Hard Powder – Rache auf Eis (Free-TV-Premiere)(UT/HD/5.1)

(Cold Pursuit – GB 2019)

Regie: Hans Petter Moland

31.1.2022 (2,99 Mio., 16,3 % MA)





Montagskino Adrenalin



Mission: Impossible – Rogue Nation (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible – Rogue Nation – USA 2015)

Regie: Christopher McQuarrie

21.3.2022 (1,60 Mio., 11,1 % MA)



Mission: Impossible – Fallout (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible – Fallout – USA 2018)

Regie: Christopher McQuarrie

28.3.2022 (1,87 Mio., 12,0 % MA)



Unhinged – Außer Kontrolle (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Unhinged – USA 2020)

Regie: Derrick Borte

4.4.2022 (2,29 Mio., 12,2 % MA)



Kong: Skull Island (UT/HD/5.1)

(Kong: Skull Island – GB 2017)

Regie: Jordan Vogt-Roberts

11.4.2022 (1,65 Mio., 9,8 % MA)



Mad Max: Fury Road (UT/HD/5.1)

(Mad Max: Fury Road – AUS 2015)

Regie: George Miller

25.4.2022 (1,67 Mio., 10,4 % MA)





Montagskino – Made in Europe



SAS – Alarm im Eurotunnel (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(SAS Red Notice – GB 2020)

Regie: Magnus Martens

13.6.2021 (2,22 Mio., 14,7 % MA)



Official Secrets – Gefährliche Wahrheit (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Official Secrets – GB 2019)

Regie: Gavin Hood

20.6.2022 (1,47 Mio., 11,2 % MA)



Steig.Nicht.Aus! (UT/HD/5.1)

(Steig.Nicht.Aus! – D 2018)

Regie: Christian Alvart

27.6.2022 (2,26 Mio., 13,8 % MA)



Angriff aus der Tiefe (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Sea Fever – IRL 2019)

Regie: Neasa Hardiman

4.7.2022 (2,25 Mio., 13,6 % MA)



Was geschah am Montag (UT/HD/5.1)

(What Happened to Monday? – FRA 2017)

Regie: Tommy Wirkola

11.7.2022 (0,79 Mio., 7,9 % MA)



Die Hölle (UT/HD/AD/5.1)

(Die Hölle – AUT 2016)

Regie: Stefan Ruzowitzky

18.7.2022 (2,22 Mio., 13,5 % MA)



Tokio bebt (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Tokyo Shaking – FRA 2021)

Regie: Olivier Peyon

25.7.2022 (1,67 Mio., 10,7 % MA)



Die Agentin (UT/HD/5.1)

(The Operative – D/FRA//ISR/GB/USA 2019)

Regie: Yuval Adler

1.8.2022 (2,19 Mio., 13,9 % MA)



The Wave – Die Todeswelle (UT/HD/5.1)

(Bølgen – NOR 2015)

Regie: Roar Uthaug

8.8.2022 (2,22 Mio., 14,2 % MA)





Filmnacht im ZDF

Redaktion: Andrea Bette, Christian Krusche



Die Mumie (UT/HD/5.1)

(The Mummy – USA 2017)

Regie: Alex Kurtzman

1.1.2022 (0,94 Mio., 7,1 % MA)



Robin Hood (UT/HD/5.1)

(Robin Hood – USA 2010)

Regie: Ridley Scott

8.1.2022 (0,50 Mio., 6,9 % MA)



Daylight (UT/HD/5.1)

(Daylight – USA 1996)

Regie: Rob Cohen

15.1.2022 (0,35 Mio., 4,7 % MA)



Mo Hayder – Die Behandlung (UT/HD/5.1)

(De Behandeling ( BEL 2014)

Regie: Hans Herbots

22.1.2022 ( 0,38 Mio., 4,9 % MA)



Blackhat – Außer Kontrolle (UT/HD/5.1)

(Blackhat – USA 2015)

Regie: Michael Mann

29.1.2022 (0,38 Mio., 5,5 % MA)



Der Pate (UT/HD/5.1)

(The Godfather – USA 1973)

Regie: Francis Ford Coppola

12.2.2022 (0,29 Mio., 7,5 % MA)



Der Pate II (UT/HD/5.1)

(The Godfather, Part 2 – USA 1974)

Regie: Francis Ford Coppola

19.2.2022 (0,25 Mio., 5,6 % MA)



Zurück in die Zukunft (UT/HD/5.1)

(Back tot he Future – USA 1985)

Regie: Robert Zemeckis

5.3.2022 (0,40 Mio., 8,4 % MA)



Die Bourne Identität (UT/HD/5.1)

(The Bourne Identity – USA / D / CZ 2002)

Regie: Doug Liman

12.3.2022 (0,43 Mio., 8,4 % MA)



Die Bourne Verschwörung (UT/HD/5.1)

(The Bourne Supremacy – USA / D 2004

Regie: Paul Greengrass

19.3.2022 (0,35 Mio., 6,8 % MA)



Das Bourne Ultimatum (UT/HD/5.1)

(The Bourne Ultimatum – USA 2007)

Regie: Paul Greengrass

26.3.2022 (0,58 Mio., 9,8 % MA)



Jurassic Park (UT/HD/5.1)

(Jurassic Park – USA 1993)

Regie: Steven Spielberg

2.4.2022 (0,38 Mio., 6,9 % MA)



Vergessene Welt: Jurassic Park (UT/HD/5.1)

(The Lost World – USA 1997)

Regie: Steven Spielberg

9.4.2022 (0,38 Mio., 9,2 % MA)



Jurassic Park 3 (UT/HD/5.1)

(Jurassic Park 3 – USA 2001)

Regie: Joe Johnston

16.4.2022 (0,43 Mio., 6,6 % MA)



Feuchtgebiete (UT/HD/5.1)

(Feuchtgebiete – D 2013)

Regie: David F. Wnendt

23.4.2022 (0,32 Mio., 6,5 % MA)



Fifty Shades of Grey (UT/HD/AD/5.1)

(Fifty Shades of Grey – USA 2015)

Regie: Sam Taylor-Johnson

30.4.2022 (0,33 Mio., 6,8 % MA)



Ein leichtes Mädchen (UT/HD/5.1)

(Une fille facile – FRA 2019)

Regie: Rebecca Zlotowski

7.5.2022 (0,30 Mio., 5,6 % MA)



The Call – Leg nicht auf! (UT/HD/5.1)

(The Hive – USA 2012)

Regie: Brad Anderson

14.5.2022 (0,37 Mio., 5,3 % MA)



Atomic Blonde (UT/HD/5.1)

(Atomic Blonde – USA 2017)

Regie: David Leitch

21.5.2022 (1,19 Mio., 8,6 % MA)



Varg Veum – Gefährten des Todes(UT/HD/5.1)

(Varg Veum – Dødens drabanter – NOR 2011)

Regie: Stephan Apelgren

29.5.2022 (0,17 Mio., 6,2 % MA)



Die Farbe des Horizonts (UT/HD/5.1)

(Adrift – USA 2018)

Regie: Balthasar Kormákur

4.6.2022 (1,11 Mio., 9,6 % MA)



Die glorreichen Sieben (UT/HD/5.1)

(The Magnificent Seven – USA 2016)

Regie: Antoine Fuqua

11.6.2022 (1,15 Mio., 12,2 % MA)



Hannibal (UT/HD)

(Hannibal – USA 2001)

Regie: Ridley Scott

18.6.2022 (0,29 Mio., 4,4 % MA)



Dawn of the Dead (UT/HD/5.1)

(Dawn of the Dead – USA 2004)

Regie: Zack Snyder

25.6.2022 (0,24 Mio., 4,1 % MA)



Eine Frage der Ehre (UT/HD/5.1)

(A Few Good Men – USA 1992)

Regie: Rob Reiner

2.7.2022 (0,41 Mio., 6,9 % MA)



Ted 2 (UT/HD/5.1)

(Ted 2 – USA 2015)

Regie: Seth MacFarlane

9.7.2022 (0,76 Mio., 5,8 % MA)



Morning Glory (UT/HD/5.1)

(Morning Glory – USA 2010)

Regie: Roger Michell

16.7.2022 (0,43 Mio., 6,4 % MA)



The Gunman (UT/HD/5.1)

(The Gunman – GB 2015)

Regie: Pierre Morel

30.7.2023 (0,47 Mio., 6,2 % MA)



Star Trek: Der Film (UT/HD)

(Star Trek: The Motion Picture – USA 1979)

Regie: Robert Wise

6.8.2022 (0,33 Mio., 7,2 % MA)



Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock (UT/HD/)

(Star Trek III: The Search for Spock – USA 1984)

Regie: Leonard Nimoy

13.8.2022 (0,34 Mio., 5,4 % MA



Star Trek V: Am Rande des Universums (UT/HD/5.1)

(Star Trek V: The Final Frontier – USA 1989)

Regie: William Shatner

20.8.2022 (0,37 Mio., 5,9 % MA)



Star Trek: Treffen der Generationen (UT/HD/5.1)

(Star Trek: Gernerations – USA 1994)

Regie: David Carson

27.8.2022 (0,46 Mio., 7,2 % MA)



Star Trek: Der Aufstand (UT/HD/5.1)

(Star Trek: Insurrection – USA 1998)

Regie: Jonathan Frakes

3.9.2022 (0,22 Mio., 4,8 % MA)



Star Trek: Into Darkness (UT/HD/5.1)

(Star Trek: Into Darkness – USA 2013)

Regie: J.J. Abrams

10.9.2022 (0,22 Mio., 5,3 % MA)



Blue Tiger (UT/HD)

(Blue Tiger – USA 1994)

Regie: Norberto Barba

17.9.2022 (0,28 Mio., 5,4 % MA)



Everest (UT/HD/5.1)

(Everest – USA 2015)

Regie: Baltasar Kormákur

24.9.2022 (0,87 Mio., 8,9 % MA)



Das Mercury Puzzle (UT/HD/5.1)

(Mercury Rising– USA 1998)

Regie: Harold Becker

1.10.2022 (0,30 Mio., 6,3 % MA)



Auf falscher Fährte (UT/HD/5.1)

(Reasonable Doubt– Can / USA 2013)

Regie: Peter Howitt

8.10.2022 (0,13 Mio., 4,3 % MA)



Der Eid (UT/HD/5.1)

(Eiðurinn – ISL 2016)

Regie: Baltasar Kormákur

15.10.2022 (0,28 Mio., 5,2 % MA)



Crimson Peak (UT/HD/5.1)

(Crimson Peak – USA 2015)

Regie: Guillermo del Toro

22.10.2022 (0,23 Mio., 4,3 % MA)



Erin Brockovich (UT/HD/5.1)

(Erin Brockovich – USA 2000)

Regie: Steven Soderbergh

29.10.2022 (0,35 Mio., 7,2 % MA)



Hacked – Kein Leben ist sicher (UT/HD/5.1)

(I.T. – USA 2016)

Regie: John Moore

5.11.2022 (0,22 Mio., 5,3 % MA)



Scarface(UT/HD)

(Scarface – USA 1983)

Regie: Brian De Palma

12.11.2022 (0,24 Mio., 5,1 % MA)



Angeklagt (UT/HD)

(The Accused – USA 1988)

Regie: Jonathan Kaplan

19.11.2022 (0,34 Mio., 7,8 % MA)



Der Pate III (UT/HD/5.1)

(The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone – USA 1990)

Regie: Francis Ford Coppola

26.11.2022 (0,92 Mio., 7,6 % MA)



The Huntsman & The Ice Queen (UT/HD/5.1)

(The Huntsman: Winter´s War – USA 2016)

Regie: Cedric Nicolas-Troyan

3.12.2022 (0,94 Mio., 8,3 % MA)



Schneemann (UT/HD/5.1)

(The Snowman – GB 2017)

Regie: Tomas Afredson

10.12.2022 (1,67 Mio., 10,4 % MA)



Jesse Stone – Verlorene Unschuld (UT/HD/AD/5.1)

(Jesse Stone: Innocents Lost – USA 2011)

Regie: Robert Harmon

17.12.2022 (0,48 Mio., 8,1 % MA)





Sonntag 22:15 Uhr

Redaktion: Maik Platzen, Wolfgang Feindt, Frank Baloch, Raphael Heucher, Claus Wunn, Doris Schrenner,



Agatha Christies Hjerson (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Agatha Christies Hjerson – SWE / D 2021)

4 Folgen (2,26 Mio., 11,74% MA)

Folge 1

Regie: Lisa James Larsson

30.1.2022 (2,54 Mio., 11,7 % MA)

Folge 2

Regie: Lisa Farzaneh

6.2.2022 (2,54 Mio., 13,7 % MA)

Folge 3

Regie: Lisa James Larsson

13.2.2022 (2,08 Mio., 10,6 % MA)

Folge 4

Regie: Lisa Farzaneh

20.2.2022 (1,88 Mio., 9,7 % MA)



Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(The Sommerdahl Murders – DK / D 2021)

Staffel 2 (4 Folgen) (1,90 Mio., 13,4 % MA)

Alte Träume

Regie: Carsten Myllerup

27.2.2022 (1,21 Mio., 11,8 % MA)

Liebeslabyrinth

Regie: Carsten Myllerup

6.3.2022 (1,24 Mio., 11,4 % MA)

Versalzenes Menü

Regie: Carsten Myllerup

13.3.2022 (2,19 Mio., 12,5 % MA)

Goldstiefel

Regie: Carsten Myllerup

20.3.2022 (2,95 Mio., 16,6 % MA)



Staffel 1 (Wh.) (4 Folgen)

Die Tote am Strand

Regie: Kenneth Kainz

19.6.2022 (2,35 Mio., 14,0 % MA)

Heiratsschwindler

Regie: Kenneth Kainz

26.6.2022 (2,25 Mio., 13,4 % MA)

Pfusch am Bau

Regie: Carsten Myllerup

3.7.2022 (2,22 Mio., 13,0 % MA)

Mörderisches Foul

Regie: Carsten Myllerup

10.7.2022 (2,26 Mio., 13,0 % MA)



Detective Grace – Stirb ewig (1) (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(Grace – GB 2021)

1. Stirb ewig

Regie: John Alexander

13.11.2022 (2,25 Mio., 12,9 % MA)

2. Stirb schön

Regie: Julia Ford (2,59 Mio., 14,0 % MA)

20.11.2022



Die Bestie von Bayonne (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(La Promesse – FRA 2020)

Regie: Laure de Butler

Staffel 1 (6 Folgen) (1,83 Mio., 11,9 % MA)

1. Jade

2. Fanny

7.8.2022

3. Charlotte

4. Tony

14.8.2022 (1,55 Mio., 10,5 % MA)

5. Lilas

6. Anais

21.8.2022 (1,77 Mio., 11,8 % MA)



Harry Wild – Mörderjagd in Dublin (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Harry Wild – IRL/ GB/ D 2022)

Regie: Ronan Burke

Staffel 1 (8 Folgen) (2,17 Mio., 12,0 % MA)

Immer Ärger mit Harry

Einer wird gewinnen

24.4.2022 (2,16 Mio., 12,3 % MA)

Operation Mincemeat

Wenn Happy nicht happy ist, ist niemand happy - Staffel 1, Folge 4

1.5.2022 (2,29 Mio., 11,1 % MA)

Eine Leiche zum Dessert

Die besten Pläne gehen nach hinten los - Staffel 1, Folge 6

8.5.2022 (2,00 Mio., 11,7 % MA)

Susans Perücke …verzweifelt gesucht

Niemand kommt hier lebend raus

15.5.2022 (2,20 Mio., 13,0 % MA)



Inspector Barnaby (UT/HD/5.1)

Staffel 22 (4 Folgen) (Free-TV-Premiere) (3,39 Mio., 16,7 % MA)

Das Wolfsmonster von Little Worthy

(Midsomer Murders – The Wolf Hunter of Little Worthy – GB 2021)

Regie: Matt Carter

2.1.2022 (3,24 Mio., 15,2 % MA)

Die Zierstich-Gesellschaft

(Midsomer Murders – The Stitcher Society - GB 2021)

Regie: Roberto Bangura

9.1.2022 (3,29 Mio., 17,1 % MA)

Alles für die Familie

(Midsomer Murders – Happy Families – GB 2021)

Regie: Audrey Cooke

16.1.2022 (3,53 Mio., 18,4 % MA)

Die Vogelscheuchen-Morde

(Midsomer Murders – The Scarecrow Murders – GB 2021)

Regie: Christine Lalla

23.1.2022 (3,51 Mio., 16,6 % MA)



Kommissar Beck (UT/HD/5.1)

Staffel 7 (4 Folgen) (Free-TV-Premiere) (2,28 Mio., 13,5 % MA)

(Beck – SWE / D 2022)

Ein neues Leben

Regie: Pontus Klänge

28.8.2022 (2,37 Mio., 14,0 % MA)

Rage Room

Regie: Pontus Klänge

4.9.2022 (2,02 Mio., 12,0 % MA)

58 Minuten

Regie: Lisa Ohlin

11.9.2022 (2,12 Mio., 12,5 % MA)

Die betroffene Polizei

Regie: Lisa Ohlin

18.9.2022 (2,60 Mio., 15,4 % MA)



McDonald & Dodds (UT/HD/AD/5.1)

Staffel 2 (3 Folgen) (Free-TV-Premiere) (2,10 Mio., 10,8 % MA)

Der Mann, der nicht da war

(McDonald & Dodds - The Man who wasn`t there – GB 2021)

Regie: Alex Pillai

27.3.2022 (2,33 Mio., 11,4 % MA)

Das Licht am Ende des Tunnels

(McDonald & Dodds – We need to talk about Doreen – GB 2021)

Regie: Rebecca Rycroft

3.4.2022 (2,03 Mio., 10,5 % MA)

Gesichter des Todes

(McDonald & Dodds – The War of Rose GB 2021)

Regie: Ian Aryeh

10.4.2022 (1,94 Mio., 10,4 % MA)

Staffel 1 (2 Folgen) (Wh.)

Der Tote nahm den Hut

(McDonald & Dodds – GB 2020)

Regie: Richard Senior

17.7.2022 (1,73 Mio., 10,0 % MA)

Die Leiche hing am Wasserrohr

(McDonald & Dodds – GB 2020)

Regie: Laura Scrivano

31.7.2022 (1,41 Mio., 8,7 % MA)

Mord im Mittsommer (UT/HD/AD/5.1)

(Morden I Sandhamn – SWE / D 2020)

Staffel 4

Gefährliche Verbindungen

Regie: Mattias Ohlsson

22.5.2022 (2,27 Mio., 12,4 % MA)

Familiengeheimnisse

Regie: Matthias Ohlsson

29.5.2022 (1,71 Mio., 10,2 % MA)

Scheinwelten

Regie: Niklas Ohlson

5.6.2022 (2,12 Mio., 10,7 % MA)

Vicky

Regie: Niklas Ohlson

12.6.2022 (1,70 Mio., 10,0 % MA)



The Chelsea Detective (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(The Chelsea Detective – GB / D 2022)

Staffel 1 (4 Folgen)

Der Lohn der Sünde

Regie: Richard Signy

16.10.2022 (2,62 Mio., 14,7 % MA)

Mrs + Mrs Romano

Regie: Richard Signy

23.10.2022 (2,46 Mio., 13,5 % MA)

Spiel auf Leben und Tod

Regie: Darcia Martin

30.10.2022 (2,32 Mio., 13,5 % MA)

Die Schule der Lügen

Regie: Darcia Martin

6.11.2022 (2,41 Mio., 13,5 % MA)



The Perfect Mother (Free-TV-Premiere) (UT/HD/AD/5.1)

(The Perfect Mother – FRA / D 2021)

Regie: Fred Garson

1. Der Anruf kommt in der Nacht

25.9.2022 (2,04 Mio., 12,3 % MA)

2. Verhängnisvolle Liebe

2.10.2022 (1,78 Mio., 9,8 % MA)



Bloodlands – Die Goliath Morde (1) (Free-TV-Premiere)(UT/HD/5.1)

(Bloodlands – GB 2020)

Regie: Pete Travis

17.4.2022 (1,47 Mio., 7,4 % MA)



Mission: Impossible – Phantom Protokoll (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011)

Regie: Brad Bird

27.11.2022 (1,76 Mio., 14,2 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Die Pest (Free-TV-Premiere)(UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres - Rédemption – FRA, DEU 2021)

Regie: Virginie Sauveur

4.12.2022 (2,07 Mio., 11,3 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Das Festival (Free-TV-Premiere)(UT/HD/5.1)

(Les rivières pourpres - XXY – FRA, DEU 2021)

Regie: Ivan Fegyveres

11.12.2022 (2,16 Mio., 11,6 % MA)





Spielfilme und Serien - Sondertermine und Feiertage



Redaktion: Doris Schrenner, Oliver Häfner, Beate Schaaf, Andrea Bette, Christian Krusche, Diana Kraus, Maik Platzen

Persischstunden (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Persian Lessons – D 2020)

Regie: Vadim Perelman

14.1.2022 (0,78 Mio., 6,8 % MA)



Sløborn II (UT/HD/5.1)

(Sløborn – D 2021)

Regie: Christian Alvart

4. Schwelender Brand

5. Keine Träume

6. Weg von hier

22.2.2022 (0,27 Mio., 6,0 % MA)



Die zehn Gebote (UT/HD/Mo) (Wh.)

(The Ten Commandments – USA 1956)

Regie: Cecil B. DeMille

15.4.2022 (1,27 Mio., 13,7 % MA)



Kindeswohl (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(The Children Act – GB 2017)

Regie: Richard Eyre

15.4.2022 (1,88 Mio., 9,2 % MA)



Verschwunden im eigenen Haus (UT/HD/5.1) (Wh.)

(Séptimo – ARG 2013)

Regie: Patxi Amezcua

15.4.2022 (0,63 Mio., 6,4 % MA)



Peter Hase (UT/HD/5.1) (Wh.)

(Peter Rabbit – AUS 2018)

Regie: Will Gluck

17.4.2022 (0,72 Mio., 9,2 % MA)



Das Leuchten der Erinnerung (UT/HD/AD/5.1) (Wh.)

(The Leisure Seeker – ITA 2017)

Regie: Paolo Virzi

18.4.2022 (0,72 Mio., 6,5 % MA)



Die Spezialistin (UT/HD/5.1) (Wh.)

(Unlocked – USA 2016)

Regie: Michael Apted

18.4.2022 (0,50 Mio., 7,0 % MA)



Heidi (UT/HD/AD/5.1) (Wh.)

(Heidi – D 2015)

Regie: Alain Gsponer

1.5.2022 (0,81 Mio., 8,9 % MA)



Die Maske des Zorro (UT/HD/5.1) (Wh.)

(The Mask of Zorro – USA 1997)

Regie: Martin Campbell

19.7.2022 (0,39 Mio., 6,5 % MA)



Algiers Confidential – Ein paar Tage Licht (UT/HD)

(Ein paar Tage Licht – D 2022)

Regie: Frédéric Jardin

Teil 1

3.8.2022 (0,57 Mio., 6,0 % MA)

Teil 2

4.8.2022 (0,52 Mio., 4,7 % MA)



In 80 Tagen um die Welt (UT/HD/AD/5.1) (Wh.)

(In 80 Tagen um die Welt – ROM/ RSA/ D/ GBR 2021)

Teil 1

Teil 2

Regie: Steve Barron

20.12.2022 (0,63 Mio., 5,3 % MA)

Teil 3

Teil 4

Regie: Steve Barron

21.12.2022 (0,64 Mio., 5,3 % MA)

Teil 5

Teil 6

Regie: Brian Kelly

22.12.2022 (0,62 Mio., 6,1 % MA)

Teil 7

Teil 8

Regie: Charles Beeson, Steve Barron

23.12.2022 (0,85 Mio., 6,2 % MA)



Die kleine Hexe (UT/HD/AD/5.1) (Wh.)

(Die kleine Hexe – D / CH 2017

Regie: Michael Schaerer

25.12.2022 (0,69 Mio., 8,7 % MA)



Tatsächlich…Liebe (UT/HD/AD/5.1) (Wh.)

(Love Actually – GB 2003)

Regie: Richard Curtis

25.12.2022 (1,08 Mio., 8,5 % MA)





Serien Spättermine Redaktion: Beate Schaaf



Better Call Saul (Free-TV-Premiere) (UT/HD/5.1)

(Better Call Saul – USA 2020)

Staffel 5 (10 Folgen)

Der Magier

(Magic Man)

Regie: Peter Gould

7.8.2022 (0,13 Mio., 5,3 % MA)

50 Prozent Rabatt

(50% Off)

Regie: Norberto Barba

14.8.2022 (0,15 Mio., 5,7 % MA)

Der Mann dafür

(The Guy for This)

Regie: Michael Morris

21.8.2022 (0,16 Mio., 5,3 % MA)

Namaste

(Namaste)

Regie: Gordon Smith

28.8.2022 (0,17 Mio., 6,2 % MA)

Mit vollem Einsatz

(Dedicado a Max)

Regie: Jim McKay

4.9.2022 (0,08 Mio., 3,6 % MA)

Wexler ./. Goodman

(Wexler v. Goodman)

Regie: Michael Morris

11.9.2022 (0,24 Mio., 8,4 % MA)

JMM

(JMM)

Regie: Melissa Bernstein

18.9.2022 (0,12 Mio., 4,5 % MA)

Mittelsmann

(Bagman)

Regie: Vince Gilligan

25.9.2022 (0,16 Mio., 5,9 % MA)

Miese Entscheidung

(Bad Choice Road)

Regie: Thomas Schnauz

2.10.2022 (0,20 Mio., 5,8 % MA)

Etwas Unentschuldbares

(Something Unforgivable)

Regie: Peter Gould

9.10.2022 (0,12 Mio., 4,2 % MA)





Filmgorillas(HD)

Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert

Redaktion: Beate Schaaf / Maik Platzen / Oliver Häfner

48 Sendungen (0,47 Mio., 8,2 % MA)

Donnerstags um ca. 00:45 Uhr