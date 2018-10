ist ein 30-minütiges Personality-Talk-Format, das im Wochenrhythmus in 3sat ausgestrahlt wird (samstags 19:30 Uhr). Die Moderatorin Katrin Bauerfeind stellt sich einen Tag lang als persönliche Assistentin in den Dienst einer/eines prominenten „Chefin“/„Chefs“, die/den sie durch einen ganz normalen Arbeitstag begleitet. Dabei übernimmt Katrin Bauerfeind unterschiedlichste Aufgaben, durch die sich ungewohnte Einblicke in das Leben ihrer GesprächspartnerInnen ergeben. Die eigenproduzierte Sendung „Bauerfeind assistiert …“ wird in Staffeln mit jeweils sechs bis acht Folgen ausgestrahlt.