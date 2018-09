Damit Menschen mit Behinderung ihre Wahlfreiheit leben können, braucht es passende Angebote auch im Bereich des Wohnens. Gemeinsam mit ihren Partnern aus der Behindertenhilfe und der Behindertenselbsthilfe hat die Aktion Mensch deshalb das Förderprogramm Wohnen weiterentwickelt. Die Soziallotterie will damit erreichen, dass mehr Menschen mit Behinderung dort wohnen, wo alle anderen wohnen: mitten in den Gemeinden. Ein Beispiel dafür ist die inklusive Wohngemeinschaft der Lebenshilfe in Freiburg. Dort leben junge Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Der Träger vermietet die einzelnen Zimmer an Untermieter und bildet so unterstützende Wohngemeinschaften rund um einen Menschen mit Behinderung. Dann schließt er mit den Mitbewohnern ohne Behinderung einen Assistenzvertrag ab, der festlegt, wie viele Stunden Eingliederungshilfe sie leisten werden. Durch die Vergütung für die Assistenz wird die Mietbelastung gemindert –für viele Studenten ein interessantes Modell. Konkret unterstützt die Aktion Mensch mit den Erlösen jeden Monat bis zu 1.000 Vorhaben, um die Inklusion voranzutreiben. Möglich machen dieses Engagement etwa 4,6 Millionen Menschen, die sich regelmäßig an der Aktion-Mensch-Lotterie beteiligen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 konnte die Aktion Mensch bereits mehr als 3,5 Milliarden Euro investieren. Im Jubiläumsjahr 2014 blickt die Aktion Mensch unter dem Motto „Schon viel erreicht. Noch viel mehr vor.“ Nicht nur zurück sondern vor allem in die Zukunft. Denn: Das Ziel einer inklusiven Gesellschaft ist noch lange nicht erreicht.