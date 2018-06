3sat überträgt vier Stunden lang Rock am Ring live vom Nürburgring. Das dreitägige Kult-Festival mit Live-Musik unterschiedlicher Genres auf vier Bühnen findet in diesem Jahr zum 33. Mal statt. Mit dabei sind unter anderem Thirty Seconds to Mars, Casper, Alt-J, Milky Chance und die britische Rockband Muse, deren Konzert live und in voller Länge zu sehen ist. Vorher zeigt 3sat die Konzert-Highlights weiterer Top-Acts.



Zwölf Tage vor dem Start der Fußballweltmeisterschaft in Russland trifft die deutsche Nationalmannschaft in einem Testspiel auf die Auswahl Österreichs. Das ZDF überträgt die Begegnung live aus Klagenfurt. Bereits im Vorfeld des Spiels stimmt das ZDF mit Fußball-Fieber - Das WM-Magazin auf die Fußballweltmeisterschaft ein. Im ersten Teil wird Nigeria – Der Geheimfavorit unter die Lupe genommen. Direkt im Anschluss steht im zweiten Teil Die deutsche Mannschaft vor der WM im Mittelpunkt. Mit Fabian Kösters Gruppengegner-Check folgt am 9. Juni der letzte Teil der dreiteiligen Magazinreihe.