Analog zu der Redaktion „Tagesmagazine Berlin“, in der das ZDF-Morgenmagazin und das ZDF-Mittagsmagazin zusammengeführt wurden (siehe 3. April), nimmt die neue Redaktion „Tagesmagazine Mainz“ ihre Arbeit auf, in der die Senderedaktionen der werktäglichen Magazine drehscheibe und hallo deutschland zu einer redaktionellen Einheit zusammengefasst werden. Dadurch werden Synergieeffekte geschaffen und der inhaltliche und personelle Austausch zwischen den bisherigen Senderedaktionen gestärkt. Leiterin der Redaktion wird Renate Lintz-Berkessel, seit 2011 Redaktionsleiterin der drehscheibe. Swea Schilling, seit 2011 Redaktionsleiterin von hallo deutschland, leitet ab sofort die Redaktion der Sendereihe Menschen – das Magazin.



Karl Marx ist einer der meistgelesenen Autoren der Weltgeschichte und nach Luther der wirkmächtigste Deutsche. Zu seinem 200. Geburtstag widmet das Dokudrama Karl Marx – der deutsche Prophet dem Denker ein facettenreiches Porträt. Die Rahmenhandlung begleitet Karl Marx durch sein letztes Lebensjahr, auf der Reise über Algier, Monte Carlo, Paris und London. Mario Adorf verkörpert den ebenso widerspruchsfreudigen wie widersprüchlichen Weltgeist – hin- und hergerissen zwischen prophetischer Zuversicht und der Angst vor dem Scheitern.



Die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland hat laut einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bereits sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt – bei sich oder bei anderen. Als Schauspielerinnen den mächtigen Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung beschuldigten, war „#MeToo“ geboren – seitdem brechen weltweit immer mehr Frauen ihr Schweigen. ZDFzoom berichtet in #MeToo – Zwischen Anmache und Machtmissbrauch über die #MeeToo-Debatte und ihre Folgen. Zudem sendet das ZDF die BBC/Frontline-Dokumentation Macho, Macht, Missbrauch – Der Fall des Harvey Weinstein, die am 1. Mai bereits in ZDFinfo zu sehen ist.



Anfang März machte die Meldung von einem kontrollierten Hacker-Angriff auf das deutsche Regierungsnetz und rückte die Frage nach Cyber-Sicherheit ins Zentrum der öffentlichen Diskussion. In der Dokumentation Cybercrime – Das Geschäft mit der Angst in ZDFinfo geht Andreas Wagner der Frage nach, wie verwundbar die digitalen Netze ihre Nutzer machen. Die Doku eröffnet einen Themenschwerpunkt mit weiteren fünf Dokumentationen zum Thema Cybersicherheit am Eröffnungstag der digitalen Gesellschaftskonferenz re:publica.