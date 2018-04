Zur Erinnerung an den am 11. März im Alter von 85 Jahren verstorbenen Schauspieler Siegfried Rauch wiederholt das ZDF den Film Rosamunde Pilcher: Alte Herzen rosten nicht aus dem Jahr 2013 sowie die letzte Episode von Das Traumschiff mit Siegfried Rauch als Kapitän Jakob Paulsen, den er von 1999 bis 2013 in 37 Folgen der Reihe verkörperte. Seit 2007 spielte er außerdem in der ZDF-Serie Der Bergdoktor den ehemaligen Arzt Dr. Roman Melchinger.



In ihrem neuen Fall Helen Dorn – Schatten der Vergangenheit wird Helen Dorn (Anna Loos) mit einem Missbrauchsfall in der Familie einer ehemaligen Klassenkameradin konfrontiert: Der Familienvater Robert Lorenz soll das Kindermädchen vergewaltigt haben und gegenüber seiner Frau seit Jahren gewalttätig sein. Als sein Anwalt, der entlastende Beweise hatte, plötzlich verschwindet, wird das Schlimmste vermutet.



In keinem anderen Land der Welt sitzen so viele Menschen im Gefängnis: Die USA verfolgen seit Jahrzehnten einen erbitterten Kampf gegen die Kriminalität. In der neuen Doku Amerika hinter Gittern aus der Reihe Crime and Justice reist Thorsten Eppert in die USA und beschäftigt sich mit Themen wie Mindesthaftstrafen sowie Verquickungen von Wirtschaft und Gefängnissen. Thorsten Eppert besucht Gegenden, in denen besonders viele Menschen inhaftiert sind. Er spricht mit Aktivisten, Betroffenen und Verfechtern des Systems, um Antworten auf die Frage zu finden, warum in Amerika so viele Menschen hinter Gittern sind.