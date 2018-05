Mit den XXIII. Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang steht das erste internationale Großereignis des Sportjahres 2018 auf dem Programm. Das ZDF berichtet im täglichen Wechsel mit der ARD bis zur Schlussfeier am 25. Februar (live im ZDF) umfangreich von den Wettbewerben. Allein das Programmvolumen des ZDF umfasst an den acht Sendetagen rund 100 Stunden. Highlight-Zusammenfassungen sowie Hintergrund- und Rahmenberichterstattung kommen hinzu. Als Herzstück der Übertragungen fungiert das gemeinsam mit der ARD genutzte Studio im Internationalen Fernsehzentrum von Pyeongchang. Von dort führen Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne im täglichen Wechsel mit den ARD-Kollegen live durch den olympischen Tag . Darüber hinaus arbeiten ZDF und ARD in einem zweiten gemeinsamen Olympiazentrum (NBC) in Leipzig eng zusammen. Mit den dortigen Kapazitäten können einige Arbeitsbereiche vom TV-Zentrum in Südkorea entkoppelt und die Kollegen vor Ort unterstützt werden. Die Federführung für die Berichterstattung beider Sender liegt beim ZDF. Ein besonders intensives Olympia-Erlebnis versprechen 360°-Übertragungen und Virtual-Reality-Angebote via ZDF-Olympia-App. In einem Gemeinschaftsprojekt mit der ARD werden darüber hinaus an jedem Wettkampftag bis zu drei Livestreams angeboten, die meisten mit Kommentar. Highlights, Entscheidungen und Interviews stehen zudem als Abrufvideos bereit. Das Interesse an Olympia aus Asien war trotz der Zeitverschiebung nach wie vor außergewöhnlich hoch. Allein an den ersten sieben ZDF-Sendetagen waren durchschnittlich 2,17 Millionen Zuschauer (Marktanteil 25,1 Prozent) in den langen Sendestrecken zwischen zirka 1.00 Uhr und dem späten Nachmittag dabei. Ganz vorn in der Zuschauergunst standen zwei Biathlon-Liveübertragungen: das Massenstartrennen der Herren mit 6,74 Millionen (Marktanteil: 37,4 Prozent und das Biathlon-Sprint-Rennen der Damen mit 6,54 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 44,1 Prozent. Die ZDFmediathek erzielte vom 9. bis einschließlich 22. Februar 2018 durchschnittlich 3,56 Millionen Visits pro Tag. Im Vergleich zu den Olympischen Sommerspielen 2016 mit durchschnittlich 2,84 Millionen Visits pro Tag eine um 26 Prozent höhere Nutzung. Der 24/7-Livestream erzielte im Schnitt 817 Tsd. Sichtungen pro Tag.