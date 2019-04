Die zehnteilige Dokuserie One Strange Rock in ZDFinfo erzählt an drei Abenden die Geschichte der Erde und erklärt, was den blauen Planeten so besonders macht. Acht Astronauten der NASA schildern in den Folgen Atem, Sturm, Schutz (1. April); Ursprung, Überleben, Flucht (3. April); Leben, Außerirdische, Erwachen und Heimat (5. April), wie sie die Erde aus dem All erlebt haben. Hollywood-Star Will Smith führt als Moderator durch die vielfältige Geschichte der Erde – von der mikroskopischen bis zur kosmischen Welt. Realisiert hat die Dokuserie der international bekannte Filmemacher Darren Aronofsky. Am 12. April sind alle 10 Folgen noch einmal am Stück zu sehen.