Viele Schäfer in Deutschland können von ihrem Beruf nicht mehr leben und müssen ihre Betriebe aufgeben. Dabei ist die Schäferei eine der letzten artgerechten Nutztierhaltungen. Schafe leisten durch die Pflege seltener Biotope einen unschätzbaren Wert für die Artenvielfalt. planet e.: Schäfer in Not – Ein Traditionsberuf vor dem Ende zieht mit Wanderschäfern durch unterschiedliche Landschaften und zeigt deren Probleme.



30 Jahre nach dem Mauerfall begibt sich die ZDF.reportage B96 – Roadtrip auf derStraße der Träume auf eine zweiteilige Erkundung der längsten Fernverkehrsstraße der ehemaligen DDR. Mit rund 520 Kilometern war sie längste durchgehende Straße der DDR. Wer von Süden nach Norden fuhr, fuhr von Zittau in der Oberlausitz bis nach Saßnitz auf der Insel Rügen. Zunächst geht es in der von der Oberlausitz bis nach Berlin, am 10. März dann von Berlin bis an die Ostsee.