Bereits zum 16. Mal ist das ZDF Medienpartner der Internationalen Filmfestspiele in Berlin und darüber hinaus mit zahlreichen Koproduktionen vertreten, darunter mit vier Filmen im Wettbewerb. Die tagesaktuellen Sendungen des ZDF berichten in Beiträgen, Live-Schalten und Interviews umfangreich von der 69. Berlinale. aspekte berichtet am 8. und am 15. Februar über Highlights, herausragende Themen und Protagonisten. 3sat überträgt am 7. Februar Berlinale 2019: Die Eröffnung live, berichtet in Kulturzeit bis einschließlich 18. Februar werktäglich vom Berlinale-Geschehen und zeigt ab 6. Februar die Filmreihe Arthouse Kino mit 14 internationalen, deutschen, österreichischen und Schweizer Produktionen, darunter vier Erstausstrahlungen. Die Dokumentation Die Ära Kosslick blickt am 9. Februar auf die 18 Jahre zurück, in denen Dieter Kosslick die Internationalen Filmfestspiele als Direktor leitete. Zum Abschluss überträgt 3sat am 16. Februar die von Anke Engelke moderierte Gala Berlinale 2019: Die Bärenverleihung. Die 3sat-Livestreams von den Galas European Shooting-Stars (Auszeichnung von 10 jungen Nachwuchsschauspielern am 11. Februar) und Der Goldene Ehrenbär, der am 14. Febbruar an Charlotte Rampling für ihr Lebenswerk verliehen wird, runden das Angebot ab.