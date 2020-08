Das "Wacken Open Air" findet in diesem Jahr coronabedingt nicht statt. Dafür zeigt 3sat in Erstausstrahlung die Konzerte Judas Priest: 30 Years of British Steel - Live in Hollywood und Slipknot: Day of the Gusano. Beide wären dieses Jahr in Wacken Headliner gewesen. Außerdem sind drei weitere Konzerte und die Dokumentarfilme Full Metal Village und Wacken - Der Film. Louder than Hell über das weltweit größte Heavy-Metal-Festival zu sehen.



Zum Start der 100. Salzburger Festspiele zeigt ZDFkultur Opern-Highlights mit Starbesetzung in der ZDFmediathek: Verdis La Traviata von 2005 mit Anna Netrebko und Rolando Villazón, Mozarts Le nozze di Figaro, das Highlight der Festivalsaison 2006, und in der Inszenierung von Puccinis La Bohème von 2012 ist Opernstar Anna Netrebko zu sehen. Zudem sind vier große Verdi-Opern, die in den letzten Jahren in Verona inszeniert wurden, in kompletter Länge online abrufbar: Un ballo in maschera (2014), Nabucco (2007), Aida (2012) und Il Trovatore (2019). Abgerundet wird das Paket mit drei weiteren Klassikprogrammen in der ZDFmediathek: Bizets Carmen von den Bregenzer Festspielen 2017, Anna Netrebko in der Waldbühne (2017) sowie der Klassik-Gala Baden-Baden (2016).